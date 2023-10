Carlos Alcaraz musste jüngst einige Niederlagen wegstecken. Imago

Mit Carlos Alcaraz verlieren die Swiss Indoors ihren am besten klassierten Spieler im diesjährigen Teilnehmerfeld. Der Wimbledon-Sieger gab fünf Tage vor dem Start des Basler ATP-500-Turniers Forfait.

Wie die Swiss Indoors mitteilten, leidet Alcaraz an einer Entzündung am Fuss und Problemen im Bereich der Gesässmuskulatur. «Eine solche Nachricht, wie wir sie auch aus früheren Jahren kennen, trifft uns natürlich schwer. Zum Glück ist das Turnier dieses Jahr in der Dichte hervorragend besetzt», kommentiert Turnierdirektor Roger Brennwald den Ausfall.

Für Alcaraz, die Nummer 2 der Weltrangliste, stösst Stan Wawrinka direkt ins Hauptfeld vor. Die dadurch frei gewordene Wildcard geht an den 21-jährigen Thurgauer Leandro Riedi (ATP 159). Bereits zuvor hatte Dominic Stricker (ATP 90) eine der zur Verfügung stehenden Einladungen erhalten.

Für die am Samstag beginnende Qualifikation wurden dem Zürcher Marc-Andrea Hüsler und dem Baselbieter Mika Brunold Wildcards zugestanden.

sda