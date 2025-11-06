  1. Privatkunden
ATP Finals Alcaraz trifft auf Djokovic, Sinner spielt gegen Zverev

SDA

6.11.2025 - 13:27

An den ATP Finals 2024 triumphierte Jannik Sinner
An den ATP Finals 2024 triumphierte Jannik Sinner
Keystone

Da Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in der Weltrangliste auf Platz 1 und 2 liegen, spielen sie an den ATP Finals in Turin noch nicht in der Gruppenphase gegeneinander.

Keystone-SDA

06.11.2025, 13:27

Der Spanier Carlos Alcaraz, der der Jimmy-Connors-Gruppe zugeteilt wurde, trifft auf Novak Djokovic (ATP 5). Der serbische Rekordsieger – Djokovic triumphierte bereits siebenmal an den ATP Finals – bekommt es in der Gruppe von Alcaraz ausserdem mit Taylor Fritz (ATP 4) und Alex de Minaur (ATP 7) zu tun.

In der Björn-Borg-Gruppe wartet auf den Vorjahressieger Jannik Sinner der Deutsche Alexander Zverev (ATP 3), der das Turnier der besten acht Tennisspieler der Saison bereits 2018 und 2021 gewinnen konnte. Auch Ben Shelton (ATP 6) gehört dieser Gruppe an.

Der letzte Platz in Sinners Gruppe ist hingegen noch nicht fix vergeben. Provisorisch hält ihn derzeit Felix Auger-Aliassime. Da jedoch Lorenzo Musetti noch an einem Turnier in Athen teilnimmt, könnte er den Kanadier auf der Weltrangliste noch überholen und sich den letzten Startplatz sichern. Dafür muss Musetti in Griechenland gewinnen.

