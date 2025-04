Carlos Alcaraz (links) strahlender Sieger in Monte Carlo nach dem Final gegen Lorenzo Musetti. Keystone

Der Spanier Carlos Alcaraz gewinnt in Monte Carlo sein sechstes ATP-Masters-1000 Turnier – das erste aber seit 13 Monaten. Im Final besiegt Alcaraz den angeschlagenen Italiener Lorenzo Musetti.

Keystone-SDA SDA

Der 21-jährige Carlos Alcaraz gewann den Final gegen Lorenzo Musetti mit 3:6, 6:1, 6:0. Musetti war im dritten Satz sichtlich handicapiert. «Es ist nicht die Art und Weise, wie du so einen Final gewinnen willst», so Alcaraz beim Sieger-Interview. «Lorenzo (Musetti) tut mir leid. Er spielte das beste Turnier seiner Karriere mit vielen langen Matches. Das dann so (mit einer Übermüdung) endet ist für ihn gewiss nicht einfach.»

Alcaraz kam nach Monte Carlo mit einer Erstrundenniederlage aus Miami im Gepäck. Er stellte indessen mit dem Turniersieg unter Beweis, dass die Turniersiege auf Sand auch in dieser Saison wieder über ihn führen. Letzte Saison gewann Alcaraz das Grand-Slam-Turnier in Roland-Garros – und auch an den Olympischen Sommerspielen holte er auf Sand die Silbermedaille.

Wegen des ungünstigen Wetterberichts, der Regen voraussagte, wurde der Final von 15 Uhr auf 12 Uhr vorverschoben.