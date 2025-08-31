Auch mit neuem Kurzhaarschnitt ämpferisch und spielstark wie eh und je Carlos Alcaraz steht am US Open in den Viertelfinals Keystone

Carlos Alcaraz erreicht ohne Satzverlust die Viertelfinals des US Open. Gegen den Franzosen Arthur Rinderknech muss er sich ein wenig gedulden, beibt aber souverän.

Keystone-SDA SDA

Carlos Alcaraz biss sich aber am gross gewachsenen Arthur Rinderknech (ATP 82) lange die Zähne aus. Erst nach gut eineinviertel Stunden Spielzeit und im sechsten Game des zweiten Satzes kam der Spanier zu seiner ersten Breakchance, nutzte diese aber gleich zum 4:2. Da er auch im Tiebreak des ersten Durchgangs konzentriert geblieben war, geriet er nie in echte Bedrängnis. Am Ende zog Alcaraz mit 7:6 (7:3), 6:3, 6:4 in die Viertelfinals ein. Dort trifft der Sieger des French Open und US-Open-Champion von 2022 auf den Tschechen Jiri Lehecka, die Nummer 21 der Welt.

