Vorhang auf für die Australian Open: In Melbourne kämpfen die Tennis-Stars seit Sonntag um den ersten Grand-Slam-Titel des neuen Jahres. In unserem Ticker halten wir dich auf dem Laufenden.
Alcaraz wackelt nur kurz
Carlos Alcaraz ist souverän in die Achtelfinals eingezogen. Der Weltranglistenerste, der in Melbourne den Karriere-Grand-Slam komplettieren könnte, gewann seine Drittrundenpartie gegen den Franzosen Corentin Moutet (ATP 37) 6:2, 6:4, 6:1. Damit blieb der Spanier auch bei seinem dritten Auftritt in der Rod Laver Arena ohne Satzverlust.
In seinem 100. Match auf Grand-Slam-Ebene geriet der sechsfache Major-Sieger einzig im zweiten Durchgang kurz aus dem Tritt, als er nach einer komfortablen 3:0-Führung aus dem Nichts vier Games in Folge verlor. Alcaraz' nächster Gegner heisst Tommy Paul. Die Weltnummer 20 aus den USA profitierte beim Stand von 6:1, 6:1 von einer verletzungsbedingten Aufgabe des Spaniers Alejandro Davidovich Fokina.
-
Medvedev mit eindrücklichem Comeback
Wesentlich mehr hatte am Freitag Daniil Medvedev zu kämpfen. Die frühere Weltnummer 1 rang den Ungarn Fabian Marozsan mit 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0 und 6:3 nieder. Der Russe hat damit als erster Spieler am diesjährigen Australian Open einen 0:2-Satzrückstand gedreht.
Im Achtelfinal bekommt es der Sieger des US Open 2021, der in Melbourne schon dreimal im Final stand, mit Learner Tien (ATP 29) zu tun. Vor einem Jahr musste sich Medvedev dem 20-jährigen Amerikaner in der 2. Runde in fünf Sätzen geschlagen geben.
-
Sabalenka mit Mühe
Im Turnier der Frauen hat Topfavoritin Aryna Sabalenka mit viel Mühe die 3. Runde überstanden. Die Weltranglistenerste aus Belarus hatte gegen die gebürtige Russin Anastasia Potapova, die seit Anfang dieses Jahres für Österreich spielt, lange zu kämpfen, ehe nach über zwei Stunden der 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)-Erfolg feststand.
Damit hält die Australian-Open-Siegerin von 2023 und 2024 auf Grand-Slam-Ebene nun bei 19 gewonnenen Tiebreak in Folge. Im Achtelfinal trifft Sabalenka auf Victoria Mboko. Die 19-jährige Kanadierin bezwang die Dänin Clara Tauson in drei Sätzen.
-
Bencic erlebt herbe Enttäuschung
Belinda Bencic scheidet am Australian Open überraschend in der 2. Runde aus. Die 28-jährige Ostschweizerin unterliegt der tschechischen Qualifikantin Nikola Bartunkova 3:6, 6:0, 4:6.
Die Niederlage gegen die Weltnummer 126, die in Melbourne ihr erstes Grand-Slam-Turnier spielt, ist für Bencic ein herber Rückschlag. Sie hatte das Jahr exzellent begonnen und ihre ersten sechs Einzel allesamt gewonnen.
Die Weltranglisten-Zehnte tat sich gegen den 1,83 m grossen Teenager aus Prag von Anfang an schwer. Auch der 6:0 gewonnene zweite Satz brachte ihr auf dem von lautstarken Zuschauern gesäumten Aussenplatz keine Ruhe. Im Entscheidungssatz konnte Bencic zweimal - zum 2:2 und zum 4:4 - einen Breakrückstand noch aufholen, bei 5:4 servierte die junge Tschechin aber eiskalt zu null aus.
Bereits in der 1. Runde hatte Bartunkova gegen die höher eingestufte Australierin Daria Kasatkina einen 0:6 verlorenen zweiten Satzscheinbar mühelos weggesteckt. Dennoch kommt diese Niederlage für Bencic aus dem Nichts, nachdem sie das Jahr so stark - mit fünf Siegen am United Cup und dem Starterfolg in der 1. Runde - begonnen hatte.
Es ist aber auch das zweite Grand-Slam-Turnier in Folge nach dem US Open im letzten August, bei dem sie schon in der 2. Runde an einer druckvoll und unbeschwert spielenden Aussenseiterin scheitert.
-
Wawrinka gewinnt Fünsatz-Krimi und steht in Runde 3
Stan Wawrinka liefert in Melbourne noch einmal ein echtes Muster dessen ab, was ihn seine gesamte Karriere ausgezeichnet hatte. Nach gut viereinhalb Stunden behält er gegen den 19 Jahre jüngeren Grand-Slam-Debütanten Arthur Géa (ATP 198) im finalen Match-Tiebreak die Oberhand.
Wawrinka macht am Ende sogar den frischeren Eindruck als der Südfranzose. Dieser spielte erstmals in einer Partie mehr als drei Sätze, Wawrinka seinen 58. (!) Fünfsätzer, wovon er deren 31 gewann. Bereits im vierten Satz stand die Partie auf Messers Schneide. Wawrinka gab eine 3:0-Führung wieder her, überstand dann aber eine schwierige Phase und kam schliesslich dank einem brillanten Rückhand-Passierball zum Break und Satzausgleich.
Auch im Entscheidungssatz führte Wawrinka 2:0, musste Géa aber wieder herankommen lassen. Im Tiebreak kämpfte der 21-jährige Franzose dann aber mit Krämpfen, während der dreifache Grand-Slam-Champion die Nerven behielt.
Nun ist er der älteste Spieler in der 3. Runde eines Major-Turniers, seit Ken Rosewall dies am Australian Open 1978 als 44-Jähriger schaffte. Im ersten Satz war der dreifache Grand-Slam-Champion nach einem nervösen Start schnell 1:3 in Rückstand geraten und konnte dieses Handicap nicht mehr wettmachen, auch weil er drei Breakchancen nicht nutzte.
Im zweiten Durchgang wendete er das Blatt, in dem er dem jungen Franzosen zum 3:1 erstmals den Aufschlag abnahm. Auch im dritten Satz entschied ein einziges Break, das gegen Wawrinka zum 3:5 aus ziemlich heiterem Himmel kam.
Nicht völlig überraschend kam hingegen der starke Auftritt von Arthur Géa. Er hatte in der Vorbereitung ein Challenger-Turnier auf Neukaledonien gewonnen und die Qualifikation sowie die 1. Runde gegen die Weltnummer 19 Jiri Lehecka ohne Satzverlust überstanden.
Für Wawrinka geht es am Samstag in der 3. Runde gegen die Weltnummer 9 Taylor Fritz (USA) weiter. Der Romand hat zwei von drei Partien gegen den Amerikaner gewonnen, die letzte – vor knapp drei Jahren in Monte Carlo auf Sand – aber verloren.
-
Sinner weiter im Schongang
Der Topfavorit auf den Turniersieg – es wäre sein 25. Grand-Slam-Titel – ist Djokovic mit seinen 38 Jahren aber nicht mehr. Das bleibt auch nach seiner zweiten Partie der Titelverteidiger Jannik Sinner. Der Italiener machte mit dem Australier James Duckworth (ATP 88) kurzen Prozess und gewann 6:1, 6:4, 6:2. In seinen ersten beiden Partien hat er insgesamt nur zehn Games abgegeben. Noch vier weniger als Djokovic, allerdings profitierte er in der Startrunde von der Aufgabe Hugo Gastons zu Beginn des dritten Satzes.
-
Swiatek mit Steigerung
Iga Swiatek steigerte sich gegenüber ihrer etwas durchzogenen Leistung in der 1. Runde. Die Polin, die in Australien mit dem ersten Sieg ihren Karriere-Grand-Slam komplettieren könnte, gewann gegen Marie Bouzkova (WTA 44) 6:2, 6:3.
-
Djokovic vor 400. Sieg bei Grand Slams
Nach seinem Sieg gegen Maestrelli kann Djokovic am Samstag in der 3. Runde mit einem Erfolg gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 75) zum ersten Spieler – Mann oder Frau – der Geschichte mit 400 Siegen an Grand-Slam-Turnieren werden. Zum Vergleich: Roger Federer ist mit 369 gewonnen Matches bei Majors zurückgetreten. Am Australian Open liegt Djokovic mit 101 Siegen einen hinter Federer. Noch.
-
Djokovic und Keys ohne Mühe weiter
Novak Djokovic steht in der dritten Runde. Der Rekord-Grand-Slam-Champion gewann gegen den italienischen Qualifikanten Francesco Maestrelli mit 6:3, 6:2, 6:2 und wurde dabei zu keiner Zeit ernsthaft gefordert. Der 38-Jährige, der das erste Highlight-Turnier der Tennis-Saison bereits zehnmal gewinnen konnte, benötigte in der Rod Laver Arena nur 2:15 Stunden für seinen Erfolg.
Bei den Frauen kam Titelverteidigerin Madison Keys ebenfalls ohne Mühe weiter. Die 30 Jahre alte Amerikanerin setzte sich gegen ihre Landsfrau Ashlyn Krueger mit 6:1, 7:5 durch. Keys hatte im vergangenen Jahr im Endspiel überraschend Aryna Sabalenka geschlagen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.
-
Fokina der Mann für Fünf-Sätzer
Alejandro Davidovich Fokina musste in der 2. Runde gegen Reilly Opelka über die volle Distanz, ehe sein Sieg feststand. In seinem 54. Grand-Slam-Turnier war es gemäss einer Auswertung von Tennis-Experte Luca Brancher bereits das 18. Mal, dass er über fünf Sätze gehen muste.
Die Quote von 33,3 Prozent ist die höchste unter allen Spielern mit mindestens 50 Major-Partien.
-
Zverev in vier Sätzen weiter
Alexander Zverev steht in der dritten Runde. Der Vorjahresfinalist gewann in sein Zweitrunden-Spiel gegen den Franzosen Alexandre Müller mit 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 und trotzte dabei auch einer längeren Regenunterbrechung.
Nach 3:04 Stunden verwandelte der 28-Jährige in der John Cain Arena seinen dritten Matchball. Zverev bekommt es im Kampf um den Achtelfinaleinzug nun am Freitag mit dem Briten Cameron Norrie zu tun.
-
Wer gewinnt die Grand Slams? Wo liegt das Potenzial der Schweizer und welche Jungen könnten die Grossen ärgern. Heinz Günthardt wagt für blue Sport einen Blick in die Kristall-Kugel.