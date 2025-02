Tennis-Drama bei Bublik gegen Auger-Aliassime: VAR, Unterarm-Service und Jubel-Provokation

VAR drama in Dubai 👀



A contentious moment in Auger-Aliassime vs Bublik...#DDFTennis pic.twitter.com/CSO0qH9RkR — Tennis TV (@TennisTV) February 25, 2025

Beim ATP-Turnier in Dubai kommt es beim Spiel zwischen Alexander Bublik und Felix Auger-Aliassime zu kuriosen Szenen. Der Videobeweis, ein Unterarmservice und ein provokanter Jubel spielen dabei eine grosse Rolle.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alexander Bublik und Felix Auger-Aliassime liefern sich in Dubai ein packendes Duell um das Achtelfinal-Ticket.

Zu Ende des ersten Satzes muss erst der VAR eingreifen, anschliessend serviert Bublik von unten und provoziert mit seinem Jubel.

Am Ende gewinnt aber Auger-Aliassime sowohl den ersten Satz als auch das Match. Mehr anzeigen

Beim ATP-Turnier in Dubai kommt es im Sechzehntelfinal zum Duell zwischen Alexander Bublik und Felix Auger-Aliassime. Die Partie ist ausgeglichen, im ersten Satz steht es im Tiebreak 6:6, da kommt es zu einem kuriosen Punkt. Bublik schlägt einen Smash in die Ecke, Auger-Aliassime streckt sich und kommt gerade noch so an den Ball. Doch der Kanadier muss seine Schlagbewegung unterbrechen, weil ein übereifriger Balljunge bereits einen Schritt entgegen macht.

In der Folge beschwert sich Auger-Aliassime bei der Stuhl-Schiedsrichterin, dass er gestört wurde. Er verlangt wegen «Hindrance» den Video-Beweis. Die Schiedsrichterin sieht sich die Situation an und kommt zum Beschluss, den Punkt zu wiederholen, da Auger-Aliassime behindert wurde.

Jubel-Provokationen bei beiden Spielern

Bublik hat wenig Verständnis für die Entscheidung und reagiert auf seine eigene Art und Weise. Für den nächsten Punkt packt der Kasache den Unterarm-Service aus und schlägt damit tatsächlich ein Ass. Bublik lässt sich überschwänglich von den Fans feiern und provoziert mit seinen Jubel-Gesten auch Gegner Auger-Aliassime.

Doch es ist noch nicht der letzte Akt in diesem Tennis-Drama. Denn Auger-Aliassime wehrt den Satzball von Bublik ab und holt sich wenig später selbst die Chance, den ersten Durchgang nach Hause zu bringen.

Diesmal halten die Nerven von Bublik nicht, mit einem Doppelfehler schenkt er dem Kanadier den ersten Satz. Dieser wiederum setzt jetzt zur Show an und jubelt ähnlich provokant wie zuvor Bublik.

Der zweite Satz geht dann ebenfalls ins Tiebreak, diesmal aber mit dem besseren Ende für Bublik. Im Entscheidungssatz holt sich Auger-Aliassime den Sieg aber doch noch.

Videos aus dem Ressort

Tennis-Star Norrie trifft bei Schlägerwurf eine Zuschauerin 08.01.2025