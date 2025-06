Alexander Zverev staret in Gstaad als Topgesetzter. Keystone

Das am 12. Juli beginnende Swiss Open Gstaad verzeichnet nach Wimbledon erneut ein interessantes Spielerfeld. Der deutsche Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev schlägt erstmals im Saanenland auf.

Alexander Zverev wird sich die Gunst als Publikumsliebling mit anderen Stars teilen müssen: Der Norweger Casper Ruud (ATP 16) und der Italiener Matteo Berrettini (ATP 34) – beide ehemalige Turniersieger – sind in Gstaad äusserst populär.

Auf Zverev sollten die Bedingungen in Gstaad zugeschnitten sein. Der Aufschlag des 1,98-m-Hünen ist schon ohne die Höhenlage im Berner Oberland eine mächtige Waffe. Zverev zählt seit acht Jahren konstant zu den Top 10 der Welt, gewann zweimal das Masters (2018 und 2021) und wurde 2021 in Tokio Olympiasieger. 9 seiner 24 Turniersiege holte der 28-Jährige auf Sand, einen davon auch in der Schweiz (Genf 2019).

Das Gstaader Feld wartet nur nicht mit zwei Top-10-Spielern auf, weil Casper Ruud zuletzt wegen muskulärer Probleme auf Position 16 zurückgefallen ist. Der 40-jährige Stan Wawrinka wird in Gstaad nochmals die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Marin Cilic, vor elf Jahren Sieger am US Open, kehrt nach 17 Jahren auch wieder einmal nach Gstaad zurück.