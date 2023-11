Wird auch in Turin dem Publikum zuwinken: Alexander Zverev Keystone

Alexander Zverev darf bei den ATP-Finals aufschlagen. Der Deutsche profitiert von den Niederlagen gleich mehrerer Kontrahenten beim Masters-1000-Turnier in Paris.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alexander Zverev steht in den ATP-Finals in Turin.

Der Deutsche profitierte vom frühzeitigen Paris-Aus von Hubert Hurkacz und Holger Rune. Mehr anzeigen

Der Olympiasieger krönt somit seine Comeback-Saison nach einer schweren Knöchelverletzung. Nach seinem Achtelfinal-Aus in Paris-Bercy musste er mit Blick auf die ATP-Finals, die am 12. November in Turin starten, zittern. Doch der 26-Jährige profitierte davon, dass der Pole Hubert Hurkacz und der von Boris Becker trainierte Holger Rune ihre Viertelfinals in Paris verloren. Sie können somit im Ranking nicht mehr am Hamburger vorbeiziehen.

Für die ATP-Finals qualifizieren sich die Top 8 dieser Saison. Zverev hat den Titel bereits zweimal gewonnen, zuletzt setzte er sich 2021 gegen den Russen Daniil Medwedew durch. Im vergangenen Jahr fehlte er nach seiner Verletzung beim French Open.

Neben dem derzeitigen Weltranglisten-Neunten sind auch Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Medwedew, Jannik Sinner, Andrej Rublew und Stefanos Tsitsipas schon fix dabei.

SDA/lih