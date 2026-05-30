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French Open Alexander Zverev steht nach Nachtschicht in den Achtelfinals

SDA

30.5.2026 - 08:12

Den Ball und den Turniersieg im Visier: Alexander Zverev
Den Ball und den Turniersieg im Visier: Alexander Zverev
Keystone

Alexander Zverev hält dem Erwartungsdruck stand und erreicht als letzter verbliebener Favorit die Achtelfinals beim French Open.

Keystone-SDA

30.05.2026, 08:12

Der 29-Jährige gewann sein Drittrunden-Spiel gegen den Franzosen Quentin Halys 6:4, 6:3, 5:7, 6:2 und steht zum neunten Mal in Serie in der Runde der besten 16. Zverevs Sieg stand erst nach Mitternacht nach einer Spieldauer von 3:07 Stunden fest.

Zverev ist nun der heisseste Anwärter auf den Triumph in diesem Jahr in Roland Garros, nachdem am Freitag auch Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic ausgeschieden war. Tags zuvor hatte sich der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner aus Italien nach einem körperlichen Einbruch in der zweiten Runde verabschiedet. Der spanische Vorjahressieger Carlos Alcaraz ist wegen einer Verletzung erst gar nicht am Start.

Von den Top 5 der Weltrangliste ist nur noch Zverev vertreten, die Tür zum so lange ersehnten ersten Grand-Slam-Turniersieg steht damit weit offen. Im Achtelfinal trifft der Hamburger auf Jesper De Jong. Der Niederländer war in der Qualifikation eigentlich schon gescheitert, bekam aber als Lucky Loser einen Startplatz im Hauptfeld.

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