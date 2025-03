Die 19-jährige Alexandra Eala aus den Philippinen schlägt in Miami gross auf. Keystone

Alexandra Eala schreibt am WTA-1000-Turnier in Miami an einem Märchen. Die 19-jährige Filipina steht nach einem Sieg gegen die Weltranglistenzweite Iga Swiatek in den Halbfinals.

Keystone-SDA SDA

Mit ihrem überraschenden Zweisatzsieg in der 3. Runde gegen die Einheimische Madison Keys, die Ende Januar das Australian Open gewann, hat Alexandra Eala am Sonntag in Miami philippinische Tennis-Geschichte geschrieben. Sie war die erste Spielerin aus dem Inselstaat, die eine Gegnerin aus den ersten zehn der Weltrangliste schlagen konnte. Nun folgte im Viertelfinal die noch grössere Überraschung: Mit einem 6:2, 7:5-Erfolg eliminierte Eala auch die fünffache Grand-Slam-Turniersiegerin Iga Swiatek aus Polen.

Der Aufstieg von Alexandra Eala, die in Miami von einer Wildcard profitiert, kommt nicht aus dem Nichts. 2022 gewann sie das Junioren-Turnier am US Open und sicherte sich als erste philippinische Tennisspielerin einen Grand-Slam-Titel im Einzel. Einen massgeblichen Anteil an Ealas Entwicklung hat die Rafa Nadal Academy auf Mallorca, bei der sie seit 2018 trainiert.

Aktuell steht Eala auf Platz 140 der Weltrangliste. Durch ihre bisherigen Erfolge in Miami wird sie nächste Woche zum ersten Mal unter die Top 100 in den Bereich um Platz 75 vorstossen. Sollte sie in Florida weiter siegen, liegen Platzierungen im Bereich von Position 50 (Finalqualifikation) oder sogar 33 (Turniersieg) drin.