Zum Auftakt wie erwartet nicht ernsthaft gefordert: Vorjahresfinalist Taylor Fritz Keystone

Erstmals startet das US Open in diesem Jahr bereits am Sonntag und schüttet ein Rekord-Preisgeld von 90 Millionen Dollar aus. Überraschungen bleiben zu nächst aus. Das sind Fakten des 1. Turniertages.

Keystone-SDA SDA

Seit 22 Jahren und dem US-Open-Triumph von Andy Roddick warten die amerikanischen Männer auf einen Grand-Slam-Sieger. Anwärter haben sie genug, doch immer stand ihnen in jüngerer Vergangenheit einer der Grossen vor der Sonne. Nun starteten ihre heissesten Eisen immerhin souverän ins Turnier. Der Vorjahresfinalist Taylor Fritz setzte sich nach einem etwas verhaltenen Auftakt mit einem 7:5, 6:2, 6:3-Sieg gegen seinen Landsmann Emilio Nava (ATP 101) durch. Noch weniger Probleme hatte der als Nummer 6 gesetzte Ben Shelton gegen den peruanischen Qualifikanten und Grand-Slam-Debütanten Ignacio Buse (ATP 136).