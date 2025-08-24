  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

US Open Amerikanische Männer erfüllen Pflicht

SDA

24.8.2025 - 21:30

Zum Auftakt wie erwartet nicht ernsthaft gefordert: Vorjahresfinalist Taylor Fritz
Zum Auftakt wie erwartet nicht ernsthaft gefordert: Vorjahresfinalist Taylor Fritz
Keystone

Erstmals startet das US Open in diesem Jahr bereits am Sonntag und schüttet ein Rekord-Preisgeld von 90 Millionen Dollar aus. Überraschungen bleiben zu nächst aus. Das sind Fakten des 1. Turniertages.

Keystone-SDA

24.08.2025, 21:30

Seit 22 Jahren und dem US-Open-Triumph von Andy Roddick warten die amerikanischen Männer auf einen Grand-Slam-Sieger. Anwärter haben sie genug, doch immer stand ihnen in jüngerer Vergangenheit einer der Grossen vor der Sonne. Nun starteten ihre heissesten Eisen immerhin souverän ins Turnier. Der Vorjahresfinalist Taylor Fritz setzte sich nach einem etwas verhaltenen Auftakt mit einem 7:5, 6:2, 6:3-Sieg gegen seinen Landsmann Emilio Nava (ATP 101) durch. Noch weniger Probleme hatte der als Nummer 6 gesetzte Ben Shelton gegen den peruanischen Qualifikanten und Grand-Slam-Debütanten Ignacio Buse (ATP 136).

Meistgelesen

Schloss Hilfikon ist seit 10 Jahren unbewohnt, weil der Besitzer verschwunden ist
Francine Jordi gesteht im TV über ihre Finanzen: «Ich habe keine Ahnung»
Kiew berichtet von Erfolgen im Donbass +++ Das würde Putin die Eroberung von 4 Regionen kosten

Videos aus dem Ressort

St.Gallen – Luzern 0:1

St.Gallen – Luzern 0:1

Super League | 4. Runde | Saison 22/24

24.08.2025

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

24.08.2025

Scheiblehner: «Das Ergebnis ist sehr enttäuschend»

Scheiblehner: «Das Ergebnis ist sehr enttäuschend»

24.08.2025

St.Gallen – Luzern 0:1

St.Gallen – Luzern 0:1

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

Scheiblehner: «Das Ergebnis ist sehr enttäuschend»

Scheiblehner: «Das Ergebnis ist sehr enttäuschend»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

US Open. Rebeka Masarova vor grösstmöglicher Kulisse

US OpenRebeka Masarova vor grösstmöglicher Kulisse

Mentale Probleme. Tennis-Star Zverev nimmt professionelle Hilfe an

Mentale ProblemeTennis-Star Zverev nimmt professionelle Hilfe an

Zwei Schweizer setzen sich durch. Riedi und Kym stehen erstmals im Hauptfeld des US Open

Zwei Schweizer setzen sich durchRiedi und Kym stehen erstmals im Hauptfeld des US Open