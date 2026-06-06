19-jährige Andreeva beendet Chwalinskas Märchen und gewinnt die French Open

Mirra Andreeva gewinnt mit 19 Jahren die French Open in Paris. Bild: Keystone

Die 19-jährige Russin Mirra Andreeva gewinnt am French Open ihren ersten Grand-Slam-Titel. Im Final lässt die Weltnummer 8 der Qualifikantin Maja Chwalinska aus Polen mit 6:3, 6:2 keine Chance.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Die unerwartete Final-Affiche bot den 15'000 Zuschauern in Paris wenig begeisterndes Tennis. Chwalinska, nur die Nummer 114 der Welt, brachte als erste Spielerin ihren Aufschlag durch. Es war das Game zum 3:2, doch danach passte für die erste Qualifikantin in einem French-Open-Final nichts mehr zusammen.

Erst beim Stand von 3:6, 0:5 gewann die 24-jährige Linkshänderin aus dem Bezirk Krakau wieder ein Game. Dazwischen spielte Mirra Andreeva bei ziemlich windigen Verhältnissen gross auf und wurde ihrer Favoritenrolle eindrücklich gerecht. Die 19-Jährige aus Krasnojarsk in Sibirien war die aggressivere Spielerin und liess Chwalinska kaum Möglichkeiten, ihr bis zum Final so erfrischen variantenreiches Spiel aufzuziehen.

Am Ende flatterten bei Andreeva angesichts ihres grössten Titels noch etwas die Nerven. Sie gab noch zwei Games ab, nutzte aber nach nur 82 Minuten ihren ersten Matchball.

Nur ein Satzverlust

Die Russin trainiert seit einigen Jahren in Cannes im Süden Frankreichs und wird hauptsächlich von der Spanierin Conchita Martinez, der Wimbledonsiegerin von 1994 und French-Open-Finalistin von 2000, betreut. Vor zwei Jahren stieg sie unter anderem dank dem Halbfinal-Einzug in Paris in die Weltspitze auf und konnte sich seither dort etablieren. Auf den ganz grossen Triumph musste sie aber noch ein wenig warten.

Nun ist Andreeva die vierte Russin, die in Roland Garros triumphiert – nach Anastasia Myskina (2004), Swetlana Kusnezowa (2009) sowie zweimal Maria Scharapowa (2012 und 2014). Es dürfte nicht ihr letzter grosser Titel bleiben, sie bewies in den letzten zwei Wochen enorme Reife für ihr Alter und gab nur einen Satz ab.

Chwalinska wird sich mit einem riesigen Sprung in der Weltrangliste auf Platz 21 und 1,4 Millionen Euro Preisgeld trösten können. Mit ihren neun Siegen inklusive Qualifikation hatte sie immer wieder ihre Hotelreservation verlängern und sich dafür Geld borgen müssen. Auch ihre Kleider kauft sie (bis jetzt) selber.