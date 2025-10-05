  1. Privatkunden
DE

WTA-1000 Peking Anisimova überwindet Finalmisere

SDA

5.10.2025 - 15:04

Nur zwischendurch Grund zum Ärger: Amanda Anisimova gewann den Final in Peking in drei Sätzen
Nur zwischendurch Grund zum Ärger: Amanda Anisimova gewann den Final in Peking in drei Sätzen
Keystone

Die Amerikanerin Amanda Anisimova gewinnt nach drei verlorenen Finals das China Open in Peking. Im Final behält sie gegen die aufstrebende Linda Noskova in drei Sätzen die Oberhand.

Keystone-SDA

05.10.2025, 15:04

Im Februar hatte Amanda Anisimova in Katar erstmals in ihrer Karriere ein WTA-1000-Turnier gewonnen. Seither hatte sie jedoch in drei Finals – darunter in Wimbledon (zweimal 0:6 gegen Iga Swiatek) und am US Open – das Nachsehen. In Peking wendete sie das Blatt nun wieder. Die Weltnummer 4 setzte sich 6:0, 2:6, 6:2 gegen die Tschechin Linda Noskova (WTA 27) durch.

Mit ihrem Erfolg beim mit knapp 9 Millionen Dollar dotierten Turnier in Peking stellte Anisimova auch als vierte Spielerin nach den Grand-Slam-Siegerinnen Swiatek, Aryna Sabalenka und Coco Gauff, die sie im Halbfinal bezwang, die Qualifikation für die WTA Finals sicher. Die 20-jährige Noskova rückt erstmals in ihrer Karriere in die Top 20 vor.

Ohrfeige statt Tabellenführung – YB geht in Lausanne unter
«Naked» zeigt Liebe im Schatten der Sexsucht
Schweizer ETHs lehnen Dutzende ausländische Student*innen ab

Lausanne-Sport – YB 5:0

Lausanne-Sport – YB 5:0

Super League | 8. Runde | Saison 25/26

05.10.2025

Mehmedi: «Scheiblehner ist ein überragender Trainer»
04.10.2025

Mehmedi: «Scheiblehner ist ein überragender Trainer»

04.10.2025

Real Madrid - Villarreal 3:1

Real Madrid - Villarreal 3:1

LALIGA | 8. Runde | Saison 25/26

04.10.2025

Lausanne-Sport – YB 5:0

Lausanne-Sport – YB 5:0

Mehmedi: «Scheiblehner ist ein überragender Trainer»

Mehmedi: «Scheiblehner ist ein überragender Trainer»

Real Madrid - Villarreal 3:1

Real Madrid - Villarreal 3:1

Challenger Suzhou. Golubic mit ihrem fünften Challenger-Titel

Challenger SuzhouGolubic mit ihrem fünften Challenger-Titel

WTA-Challenger Suzhou. Viktorija Golubic spielt in China um den ersten Turniersieg der Saison

WTA-Challenger SuzhouViktorija Golubic spielt in China um den ersten Turniersieg der Saison

WTA Tour. Jil Teichmann beendet Saison vorzeitig

WTA TourJil Teichmann beendet Saison vorzeitig