Der Genfer Antoine Bellier im August 2022 in Neuenburg Keystone

Antoine Bellier tritt per sofort zurück. Der 27-jährige Genfer vermeldet das Ende seiner Karriere am Freitag in den sozialen Medien.

SDA

«Nach zehn Jahren im Profi-Zirkus ist der Moment gekommen, meinen Schläger wegzulegen. Es war eine aufregende Zeit, mein Land im Davis Cup zu vertreten und an den Qualifikationen zu den vier Grand-Slam-Turnieren teilzunehmen», schreibt Bellier, die aktuelle Weltnummer 347. Seine beste Platzierung in der ATP-Rangliste erreichte der Linkshänder im April 2023 als 168.

Bellier bestritt auf der ATP-Tour 13 Einzel, vier davon im Davis Cup. 2016 entschied er in der Begegnung in Usbekistan den entscheidenden fünften Match zu seinen Gunsten. Auf Stufe Challenger holte er zwei Turniersiege, 2022 in San Luis Potosi und im Herbst 2023 in Ismaning.

