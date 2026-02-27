  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tennis Anzeichen für Comeback von Serena Williams verdichten sich

SDA

27.2.2026 - 05:00

Serena Williams ist zurück im Dopingkontroll-Programm - und steht offenbar vor einem Comeback
Serena Williams ist zurück im Dopingkontroll-Programm - und steht offenbar vor einem Comeback
Keystone

Immer mehr verdichten sich Gerüchte, wonach Serena Williams mit 44 Jahren auf die Tennis-Tour zurückkehren könnte. Seit dieser Woche sind die Voraussetzungen für ein Comeback geschaffen.

Keystone-SDA

27.02.2026, 05:00

Um an WTA- oder Grand-Slam-Turnieren überhaupt teilnehmen zu können, muss sich eine Spielerin während eines halben Jahres für unangekündigte Dopingkontrollen zur Verfügung halten. Diese Reintegration ins Doping-Programm ist für Serena Williams, die langjährige Weltnummer 1 und Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Turnieren abgeschlossen.

«Sofern sie sich nicht verletzt, wird sie zweifellos irgendwann wieder irgendwo spielen», sagte Jim Courier im Januar anlässlich des Australian Open. «Niemand, der nicht vorhat, ein professionelles Turnier zu spielen, nimmt an diesem Dopingkontroll-Programm teil – und schon gar nicht jemand mit so viel Erfahrung wie Serena Williams.» Denn über eine längere Zeitraum den Kontrollinstanzen stets mitzuteilen, wo gerade kontrolliert werden könnte, ist für alle Profis extrem einschränkend.

Serena hält sich bedeckt

Serena Williams, seit dem 1. September 2017 Mutter von Tochter Alexis Olympia (8), hält sich bedeckt. Im Dezember dementierte sie die Gerüchte, die aufgekommen waren, weil Schwester Venus (45) letzten Sommer in Cincinnati ihr Comeback gestartet hat. Im Januar äusserte sich Serena schon weniger dezidiert. In einer TV-Sendung ("Today") bestätigte sie das Comeback nicht, sie dementierte es aber auch nicht mehr.

«Wir werden sehen, was passiert», sagte sie da. Auf die Frage, warum sie wieder am Dopingkontroll-Programm teilnimmt, wich sie aus: «Bin ich denn wieder dabei? Ich wusste gar nicht, ob ich da mal nicht dabei war. Hören Sie, ich kann darüber nicht sprechen.»

Sie würde für Furore sorgen

Der nächste Hinweis auf ein Comeback kam in diesem Monat von Alycia Parks (WTA 77), die verriet, dass sie mit Serena trainiert hatte. Parks: «Sie ist super in Form. Ich glaube, sie würde auf der Tour für Furore sorgen», so Parks im Interview mit dem Fachmagazin «Tennis Majors».

Serena Williams bestritt am US Open 2022 ihr letztes Turnier. Den Rücktritt erklärte sie damals nicht. Vielmehr sagte sie, dass sie sich «weiterentwickeln» wolle, um sich weiter von der Profi-Tour zu entfernen. Aus der Weltrangliste ist sie ausgeschieden.

Im nächsten Monat finden in den USA in Indian Wells (4.-15. März) und Miami (17.-29. März) hochkarätige WTA-1000-Turniere statt. Beide Events wären die ideale Bühne für ein Comeback, aus wenn es eine Überraschung wäre, würde Serena Williams ausgerechnet in Indian Wells erstmals wieder spielen, weil sie dieses Turnier in ihren besten Jahren stets gemieden hat.

Aber Patrick Mouratoglou, ihr einstiger Trainer, sagte in der «L'Equipe»: «Mit ihr ist definitiv alles möglich. Wenn es jemanden gibt, dem ich ein erfolgreiches Comeback zutrauen würde, dann ist es Serena.»

Meistgelesen

Migros sorgt mit Anti-Freizeit-Plakat für Riesen-Frust bei Mitarbeitern
Wie eine rechte Influencerin gerade die Trump-Basis zerlegt
Unispital-Arzt arbeitet 17 Jahre ohne Pause – dann stirbt er

Videos aus dem Ressort

Der perfekte Abend für Pius Suter

Der perfekte Abend für Pius Suter

27.02.2026

Dzemaili über Schweizer Klubs in Europa: «Wir haben ein paar Schritte rückwärts gemacht»

Dzemaili über Schweizer Klubs in Europa: «Wir haben ein paar Schritte rückwärts gemacht»

26.02.2026

Nottingham Forest – Fenerbahçe 1:2

Nottingham Forest – Fenerbahçe 1:2

UEFA Europa League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

26.02.2026

Der perfekte Abend für Pius Suter

Der perfekte Abend für Pius Suter

Dzemaili über Schweizer Klubs in Europa: «Wir haben ein paar Schritte rückwärts gemacht»

Dzemaili über Schweizer Klubs in Europa: «Wir haben ein paar Schritte rückwärts gemacht»

Nottingham Forest – Fenerbahçe 1:2

Nottingham Forest – Fenerbahçe 1:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Vierter Sieg in Folge. Masarova in Austin im Viertelfinal

Vierter Sieg in FolgeMasarova in Austin im Viertelfinal

ATP-500-Turnier in Dubai. Wawrinka im Achtelfinal gegen Medwedew chancenlos

ATP-500-Turnier in DubaiWawrinka im Achtelfinal gegen Medwedew chancenlos

Achtelfinal-Duell in Dubai. Daniil Medwedew als nächster Gegner für Wawrinka

Achtelfinal-Duell in DubaiDaniil Medwedew als nächster Gegner für Wawrinka