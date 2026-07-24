Arantxa Sánchez Vicario gehörte zu den besten Tennisspielerinnen der Welt und verdiente ein Vermögen. Heute sagt die Spanierin, von den rund 36 Millionen Euro sei nichts mehr übrig. Dafür macht sie vor allem ihren Ex-Mann verantwortlich.

Ex-Mann unter Verdacht Tennis-Legende verliert 36 Millionen – jetzt steht sie vor dem Nichts

Darum geht’s Arantxa Sánchez Vicario sagt, ihr früheres Vermögen von rund 36 Millionen Euro sei verschwunden.

Die frühere Weltnummer eins erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Josep Santacana.

Wegen eines früheren Gerichtsverfahrens zahlt sie nach eigenen Angaben die Hälfte ihres Einkommens an eine Bank. Zusammenfassung erstellt mit

Auf dem Tennisplatz gewann Arantxa Sánchez Vicario fast alles. Vier Grand-Slam-Titel, die Nummer eins der Welt und Millionen an Preisgeld machten sie zu einem der grössten Stars ihrer Generation. Heute sagt die 54-Jährige: Von ihrem Vermögen sei nichts mehr übrig.

In der spanischen Fernsehsendung «Universo Calleja» erhob Sánchez Vicario schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Josep Santacana. «Ich habe ihm vertraut, weil er der Vater meiner Kinder war», sagte sie. Sie habe sich blind verliebt und ihre Finanzen vollständig in seine Hände gelegt.

Die Tennisspielerin habe sich während ihrer Karriere ausschliesslich auf den Sport konzentriert. Um Geldangelegenheiten habe sie sich kaum gekümmert. Am Ende sei ein Vermögen von rund 36 Millionen Euro verschwunden. Wo das Geld geblieben ist, ist laut ihrer Darstellung unklar.

Hälfte des Einkommens geht an die Bank

Die finanziellen Probleme beschäftigen Sánchez Vicario seit Jahren.

2023 stand sie gemeinsam mit Santacana in Barcelona wegen Vermögensverschleierung vor Gericht. Sie erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren und musste sich verpflichten, Schulden von rund 6,5 Millionen Euro zurückzuzahlen.

Nach eigenen Angaben führt sie heute 50 Prozent ihrer Einnahmen an eine Bank ab. Nur deshalb habe sie eine Haftstrafe vermeiden können.

Santacana wurde 2024 zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Laut «Bild» galt er im Verfahren als Kopf hinter der Vermögensverschiebung.

«Als hätte ich nie eine Tenniskarriere gehabt»

Die Folgen hätten sie auch psychisch schwer belastet. Sánchez Vicario sagte, sie habe eine Therapie gebraucht.

Die Hoffnung, das verlorene Vermögen zurückzubekommen, habe sie inzwischen aufgegeben. «Es ist, als würde ich ganz von vorn anfangen, als hätte ich nie eine Tenniskarriere gehabt», sagte sie.

Ganz widerspruchsfrei ist ihre Geschichte allerdings nicht: In ihrer Autobiografie von 2012 hatte Sánchez Vicario zunächst ihre Eltern beschuldigt, sich an ihrem Vermögen bereichert zu haben. Später erhob sie die schwersten Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann.