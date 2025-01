Madison Keys feiert einen grossen Erfolg bei den Australian Open. Vincent Thian/AP/dpa

Madison Keys kürt sich in Melbourne zur Siegerin der Australian Open. Im Final bezwingt die US-Amerikanerin die Belarussin Aryna Sabalenka in drei Sätzen.

SDA Linus Hämmerli

Madison Keys gewinnt überraschend das Australian Open und damit ihren ersten Grand-Slam-Titel. Die im Final als Aussenseiterin angetretene Amerikanerin schlägt die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka 6:3, 2:6, 7:5. Die Belarussin hat das ersten Major-Turnier des Jahres zuletzt zweimal gewonnen.

Die bald 30-jährige Keys, derzeit die Nummer 14 der Welt, schafft mit dem Sieg gegen Sabalenka das, was ihr vor gut sieben Jahren noch verwehrt geblieben war. Im US Open hatte sie damals die Krönung durch ein 3:6, 0:6 gegen Landsfrau Sloane Stephens verpasst. Und sie schaffte in den vergangenen zwei Wochen das, was letztmals Swetlana Kusnezowa im French Open 2009 gelungen war. Wie vor über 15 Jahren die Russin vermochte Keys auf dem Weg zu ihrem Coup die Nummern 1 und 2 der Weltrangliste zu bezwingen. Im Halbfinal hatte sie die Polin Iga Swiatek ausgebootet.

Die erste Phase des Finals gelint Keys ausgezeichnet. Sie dominiert das Geschehen gegen eine Konkurrentin deutlich, die ihrerseits viel zu fehlerhaft agiert. Nach einer knappen halben Stunde ist der Gewinn des ersten Satzes Tatsache. Keys kann ihr Niveau in der Folge nicht ganz zu halten und muss Sabalenka den Satzausgleich zugestehen.

Gleichwohl behält Keys die Nerven, hält mehrfach der Belastung stand – und findet im dritten Abschnitt wieder den Tritt. Die Entscheidung führt sie mit dem Servicedurchbruch im letzten Game herbei.

Keys wird dank ihrem Triumph in der Rod Laver Arena in die ersten zehn der Weltrangliste zurückkehren. Ab Montag wird sie die Nummer 7 sein und so ihre bisherige beste Klassierung egalisieren. Letztmals dem Kreis der Besten hat sie im August 2019 als damalige Nummer 9 angehört.