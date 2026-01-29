  1. Privatkunden
Australian Open Sabalenka deklassiert Switolina und steht in Melbourne erneut im Final

SDA

29.1.2026 - 11:04

Aryna Sabalenka lässt auch der Ukrainerin Jelina Switolina keine Chance.
Aryna Sabalenka lässt auch der Ukrainerin Jelina Switolina keine Chance.
Bild: Keystone

Aryna Sabalenka steht erneut im Final des Australian Open. Die Weltranglisten-Erste aus Belarus setzt sich im ersten Halbfinal gegen die Ukrainerin Jelina Switolina 6:2, 6:3 durch.

Keystone-SDA

29.01.2026, 11:04

29.01.2026, 11:09

Mit Sabalenka und Switolina standen sich zwei Spielerinnen gegenüber, die die Runde der letzten vier ohne Satzverlust erreicht hatten. Die Ukrainerin bezwang auf dem Weg in ihren ersten Halbfinal im ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres unter anderen die Amerikanerin Coco Gauff, die Nummer 3 der Welt, und die Russin Mirra Andrejewa, die Nummer 7.

Gegen Sabalenkas druckvolles Spiel wehrte sich die Ehefrau des Franzosen Gaël Monfils und Mutter einer Tochter nach Kräften – und schürte zwischenzeitlich auch die Hoffnung auf den Coup und den erstmaligen Einzug in den Final eines Major-Events. Zu Beginn des zweiten Satzes nutzte sie im Gegensatz zu ihren zwei Möglichkeiten im allerersten Game die Chance zum Servicedurchbruch und lag 2:0 voran.

Die Hoffnung hatte aber nicht lange Bestand. Sabalenka reagierte prompt und nahm ihrer Kontrahentin zweimal in Folge den Aufschlag ab. Es war die entscheidende Wende in einer mehrheitlich einseitigen Partie. Im siebten Duell hiess die Siegerin zum sechsten Mal Sabalenka.

Sabalenka erreichte zum vierten Mal in Folge den Final des Australian Open. Nachdem sie die ersten zwei für sich entschieden hatte, musste sie sich im vergangenen Jahr überraschend der Amerikanerin Madison Keys geschlagen geben.

Am Samstag spielt die Belarussin um ihren insgesamt fünften Turniersieg auf Stufe Grand Slam; in den letzten zwei Jahren gewann sie auch das US Open. Gegnerin in der Rod Laver Arena wird entweder Keys' Landsfrau Jessica Pegula oder die Kasachin Jelena Rybakina sein.

