Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

STORY: Felix Baumgartner ist tot. Der österreichische Extremsportler ist am Donnerstag bei einem Gleitschirmunfall in Mittelitalien ums Leben gekommen. Dies teilte die örtliche Polizei mit. Er wurde 56 Jahre alt. Dem Bericht zufolge verlor Baumgartner die Kontrolle über seinen motorisierten Gleitschirm, während er über Porto Sant'Elpidio in der italienischen Region Marken flog. Er stürzte in der Nähe des Schwimmbeckens eines Hotels zu Boden. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Der Bürgermeister von Porto Sant'Elpidio erklärte, Berichte deuteten darauf hin, dass Baumgartner in der Luft ein plötzliches medizinisches Problem erlitten haben könnte. Den Angehörigen sprach er das Beileid der Stadt aus. Baumgartner hatte im Oktober 2012 weltweit für Schlagzeilen gesorgt, als er in einem speziell angefertigten Anzug aus einer Kapsel in der Stratosphäre, 38 Kilometer über der Erde, sprang. Als erster Fallschirmspringer durchbrach er damit die Schallmauer, eine Geschwindigkeitsgrenze, die bei etwa 1.200 Kilometern pro Stunde liegt. Baumgartner erreichte bei dem historischen Sprung über Roswell im US-Bundesstaat New Mexico über 1.340 km/h. Zu seiner langen Karriere gehörten zahlreiche weitere Fallschirm-Sprünge und Basejumps rund um die Welt. In Österreich war Baumgartner auch für kontroverse Ansichten bekannt, unter anderem hatte er in einem Zeitungsinterview Unterstützung für eine Diktatur als Regierungsform geäussert.

18.07.2025