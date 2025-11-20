Marcel Granollers (rechts) und Pedro Martinez machen den Sieg von Spanien gegen Tschechien perfekt Keystone

Nach Titelverteidiger Italien und Belgien schafft auch Spanien beim Finalturnier des Davis Cup in Bologna den Einzug in die Halbfinals. Die Iberer siegen im Viertelfinal gegen Tschechien 2:1.

Keystone-SDA SDA

Marcel Granollers und Pedro Martinez gewannen das entscheidende Doppel gegen Jakub Mensik/Tomas Machac mit 7:6 (10:8), 7:6 (10:8). In den Einzeln hatte Mensik die Osteuropäer mit einem Sieg gegen Pablo Carreno Busta in Führung gebracht, für die Spanier glich Jaume Munar gegen Jiri Lehecka aus.

Der Halbfinal-Gegner von Spanien steht noch nicht fest. In der Partie zwischen Deutschland und Argentinien steht es nach den Einzeln 1:1.