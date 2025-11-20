  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Davis Cup Spanien nach Sieg gegen Tschechien in den Halbfinals

SDA

20.11.2025 - 23:05

Marcel Granollers (rechts) und Pedro Martinez machen den Sieg von Spanien gegen Tschechien perfekt
Marcel Granollers (rechts) und Pedro Martinez machen den Sieg von Spanien gegen Tschechien perfekt
Keystone

Nach Titelverteidiger Italien und Belgien schafft auch Spanien beim Finalturnier des Davis Cup in Bologna den Einzug in die Halbfinals. Die Iberer siegen im Viertelfinal gegen Tschechien 2:1.

Keystone-SDA

20.11.2025, 23:05

20.11.2025, 23:09

Marcel Granollers und Pedro Martinez gewannen das entscheidende Doppel gegen Jakub Mensik/Tomas Machac mit 7:6 (10:8), 7:6 (10:8). In den Einzeln hatte Mensik die Osteuropäer mit einem Sieg gegen Pablo Carreno Busta in Führung gebracht, für die Spanier glich Jaume Munar gegen Jiri Lehecka aus.

Der Halbfinal-Gegner von Spanien steht noch nicht fest. In der Partie zwischen Deutschland und Argentinien steht es nach den Einzeln 1:1.

Meistgelesen

Trump bezeichnet sechs Demokraten als «Verräter» - und droht mit der Todesstrafe
Contini traf nach Entlassung im Spycher-Büro auf Seoane
Ein Denkfehler kostet Senioren viel Geld

Videos aus dem Ressort

Zubi: «Für die U17-Nati ist alles möglich»

Zubi: «Für die U17-Nati ist alles möglich»

Die U17-Nati spielt am Freitag den WM-Halbfinal gegen Portugal. blue Sport Experte Pascal Zuberbühler, der für die FIFA in Katar im Einsatz ist, traut den Schweizern den Exploit zu.

20.11.2025

Christoph Spycher – YB mit Seoane auf Meisterkurs?

Christoph Spycher – YB mit Seoane auf Meisterkurs?

Meistertrainer Seoane ist zurück bei YB. Die Hoffnung auf erfolgreichere Zeiten lebt! Wie gelang Sportchef Spycher die Blitz-Rückholaktion des Ex-Bundesliga-Trainers? Und welche langfristigen Pläne hat Spycher für YB und seine eigene Zukunft?

20.11.2025

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehst, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehst, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

13.11.2025

Zubi: «Für die U17-Nati ist alles möglich»

Zubi: «Für die U17-Nati ist alles möglich»

Christoph Spycher – YB mit Seoane auf Meisterkurs?

Christoph Spycher – YB mit Seoane auf Meisterkurs?

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehst, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehst, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Davis Cup. Titelverteidiger Italien folgt Belgien in die Halbfinals

Davis CupTitelverteidiger Italien folgt Belgien in die Halbfinals

«Es ist eine enorme Ehre». Roger Federer wird in die Hall of Fame aufgenommen

«Es ist eine enorme Ehre»Roger Federer wird in die Hall of Fame aufgenommen

Davis Cup. Carlos Alcaraz sagt für Davis-Cup-Finalturnier ab

Davis CupCarlos Alcaraz sagt für Davis-Cup-Finalturnier ab