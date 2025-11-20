Nach Titelverteidiger Italien und Belgien schafft auch Spanien beim Finalturnier des Davis Cup in Bologna den Einzug in die Halbfinals. Die Iberer siegen im Viertelfinal gegen Tschechien 2:1.
Marcel Granollers und Pedro Martinez gewannen das entscheidende Doppel gegen Jakub Mensik/Tomas Machac mit 7:6 (10:8), 7:6 (10:8). In den Einzeln hatte Mensik die Osteuropäer mit einem Sieg gegen Pablo Carreno Busta in Führung gebracht, für die Spanier glich Jaume Munar gegen Jiri Lehecka aus.
Der Halbfinal-Gegner von Spanien steht noch nicht fest. In der Partie zwischen Deutschland und Argentinien steht es nach den Einzeln 1:1.