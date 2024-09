Viktorija Golubic sucht auf der WTA-Tour nach Siegen und Erfolgserlebnissen Keystone

Am Thailand Open in Hua Hin kassiert die Schweizerin Viktorija Golubic (WTA 98) die siebente Erstrundenniederlage auf der Tour in dieser Saison.

SDA

Viktorija Golubic unterlag der in Hua Hin als Nummer 5 gesetzten Chinesin Wang Xiyu (WTA 62) nach einer 3:0-Führung im ersten Satz mit 5:7, 1:6. Golubic überstand an einem Tour-Turnier letztmals Mitte Juni in Birmingham die Startrunde.

Die aktuell letzte Schweizerin unter den Top 100 droht in den nächsten Wochen im Ranking zurückzufallen. Vor einem Jahr gewann Golubic im Oktober zwei Challenger-Turniere, die aus der Wertung fallen werden. Gegen Wang Xiyu verlor sie im dritten Vergleich zum ersten Mal.

sda