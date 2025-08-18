Jil Teichmann zieht die Vorhand voll durch Keystone

Jil Teichmann glückt die Rückkehr auf den Hartplatz. Beim WTA-250-Turnier in Cleveland bezwingt sie die besser klassierte Lois Boisson 6:4, 1:6, 6:4.

Keystone-SDA SDA

Gegen die 22-jährige Französin, die sich bereits unter die Top 50 hochgearbeitet hat, liess sich die 28-jährige Schweizerin nicht aus der Ruhe bringen, obwohl sie sechs Asse hinnehmen musste und ihr selber vier Doppelfehler unterliefen. Das Handicap beim Aufschlag machte die Schweizerin mit konstanter Spielweise wett, was sich zum Ende des ersten und dritten Satzes auszahlte.

Jil Teichmann, die Nummer 83 im Ranking, bestreitet in Cleveland ihr erstes Turnier seit einem Monat und dem verlorenen Final im rumänischen Iasi. Die Bielerin kann im US-Bundesstaat Ohio antreten, weil sie für das Hauptfeld des US Open gesetzt und somit diese Woche nicht in der Qualifikation engagiert ist.

Das könnte dich auch interessieren