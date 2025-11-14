Nach Sieg gegen Alexander Zverev: Félix Auger-Aliassime steht erstmals im Halbfinal der ATP Finals. Bild: Keystone

Félix Auger-Aliassime steht bei seiner zweiten Teilnahme an den ATP Finals erstmals im Halbfinal. Der Kanadier gewinnt das entscheidende Gruppenspiel gegen Alexander Zverev 6:4, 7:6 (7:4).

Die vorentscheidende Phase ereignete sich am Ende des ersten Satzs. Der Weltranglistendritte Alexander Zverev konnte beim Stand von 4:4 eine Breakchance nicht nutzen, im folgenden Game verwertete Félix Auger-Aliassime dann seinen sechsten Satzball. Im zweiten Durchang war der 25-Jährige aus Montreal im Tie-Break der nervenstärkere.

Auger-Aliassime, die Nummer 8 der Welt und Sieger der Swiss Indoors 2022 und 2023, trifft im Halbfinal am Samstagabend auf den topgesetzten Carlos Alcaraz. Den anderen Finalisten machen der Titelverteidiger Jannik Sinner und der Australier Alex de Minaur unter sich aus. Alcaraz wie Sinner blieben in ihren drei Gruppenspielen ungeschlagen.

