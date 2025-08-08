  1. Privatkunden
US Open Badosa fällt aus, Teichmann profitiert

SDA

8.8.2025 - 22:53

Jil Teichmann rutscht am US Open durch eine Absage ins Hauptfeld nach
Keystone

Paula Badosa sagt für das US Open ab, da sie sich eine Verletzung im unteren Rückenbereich zugezogen hat. Dies geben die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers bekannt.

Keystone-SDA

08.08.2025, 22:53

Die 27-jährige Weltranglistenzwölfte, die im Januar die Halbfinals des Australian Open erreichte, hat seit ihrer Niederlage in der ersten Runde von Wimbledon nicht mehr gespielt. Anhaltende Rückenbeschwerden hatten die Spanierin bereits im Jahr 2023 behindert, als sie das US Open ebenfalls auslassen musste.

Durch ihre Absage rückt die Schweizerin Jil Teichmann (WTA 83) ins Hauptfeld nach.

