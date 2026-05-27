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French Open Belinda Bencic souverän in der 3. Runde

SDA

27.5.2026 - 12:49

Belinda Bencic freut sich in Paris über ihren souveränen Einzug in die 3. Runde
Belinda Bencic freut sich in Paris über ihren souveränen Einzug in die 3. Runde
Keystone

Belinda Bencic erreicht am French Open in Paris erstmals seit vier Jahren die 3. Runde. Die Weltranglisten-Elfte gewinnt gegen die Amerikanerin Caty McNally (WTA 63) 6:4, 6:0.

Keystone-SDA

27.05.2026, 12:49

27.05.2026, 13:17

In der ersten Direktbegegnung mit McNally, die Ende April in Madrid auf Sand die kanadische Top-10-Spielerin Victoria Mboko bezwungen hatte und in die Achtelfinals vorgestossen war, bekundete Bencic nur anfänglich Mühe. Das entscheidende Break zum Gewinn des ersten Satzes gelang der 29-jährigen Ostschweizerin zum 5:4.

In der Folge brachte die Amerikanerin unter der grossen Pariser Hitze kaum mehr ein Bein vor das andere. Im zweiten Durchgang, der nur eine halbe Stunde dauerte, gewann McNally nur sechs von 30 gespielten Punkten. Nach knapp eineinhalb Stunden verwertete Bencic bei eigenem Service gleich den ersten Matchball.

Nächste Gegnerin der Ostschweizerin ist entweder die Ukrainerin Daria Snigur (WTA 93) oder Peyton Stearns (WTA 78). Die Amerikanerin gewann im Februar 2026 das WTA-250-Turnier in Austin, Texas.

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