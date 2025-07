Belinda Bencic beendet Eugenie Bouchards Karriere - Gallery Belinda Bencic bezwingt Eugenie Bouchard und beendet damit die Karriere der Kanadierin Bild: Keystone Eugenie Bouchard verabschiedet sich vor Heimpublikum von der grossen Tennis-Bühne Bild: Keystone Belinda Bencic beendet Eugenie Bouchards Karriere - Gallery Belinda Bencic bezwingt Eugenie Bouchard und beendet damit die Karriere der Kanadierin Bild: Keystone Eugenie Bouchard verabschiedet sich vor Heimpublikum von der grossen Tennis-Bühne Bild: Keystone

Belinda Bencic schafft beim WTA-1000-Turnier in Montreal die erste Aufgabe. Die Ostschweizerin bezwingt nach einem Erstrunden-Freilos die Kanadierin Eugenie Bouchard, deren Karriere somit endet.

Die als Nummer 17 gesetzte Belinda Bencic gewann in ihrem ersten Ernstkampf seit dem Vorstoss in die Halbfinals in Wimbledon mit dem 6:2, 3:6, 6:4 gegen Eugenie Bouchard auch den vierten Vergleich, den ersten seit fast drei Jahren.

Der Weg zum neuerlichen Erfolg war ein beschwerlicher. Nach dem verlorenen zweiten Satz geriet Belinda Bencic auch im dritten Durchgang in Rücklage, vermochte den Aufschlagverlust zum 1:3 aber umgehend zu korrigieren. Die Entscheidung führte sie mit dem neuerlichen Servicedurchbruch im letzten Game herbei.

Nächste Gegnerin von Belinda Bencic ist Karolina Muchova, die Nummer 14 der Welt. Gegen die oft vom Verletzungspech verfolgte Tschechin, vor zwei Jahren Finalistin beim French Open, hat die Olympiasiegerin zwei der drei Partien gewonnen. Die vergangene Saison hat Karolina Muchova nach einer zehn Monate dauernden Pause wegen Handgelenk-Problemen erst Ende Juni in Angriff nehmen können.

Bouchard gehörte einst zu den Besten

Eugenie Bouchard hatte sich zuletzt auf der Tour rar gemacht. Vor dem Turnier in ihrer Geburtsstadt Montreal, das sie als Empfängerin einer Wildcard betritt, bestritt sie in diesem Jahr erst eine Partie; beim WTA-Turnier der Kategorie 125 drei Wochen zuvor in Newport, Rhode Island, schied sie in der ersten Runde aus. Ihre Position im Ranking war entsprechend. Sie war nicht mehr in den ersten 1000 klassiert.

In der Hochblüte ihrer Zeit als Tennis-Profi gehörte die 31-jährige Québécoise zu den Besten. Vor elf Jahren stand sie in Wimbledon im Final und erreichte beim Australian und beim French Open die Halbfinals. Die Erfolge liessen sie in der Weltrangliste bis auf Position 5 vorstossen.

