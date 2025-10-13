  1. Privatkunden
WTA Ningbo Belinda Bencic erreicht in Ningbo die 2. Runde

SDA

13.10.2025 - 10:17

Belinda Bencic startet siegreich ins Turnier in Ningbo
Belinda Bencic startet siegreich ins Turnier in Ningbo
Keystone

Belinda Bencic gelingt der Auftakt ins WTA-500-Turnier in Ningbo in China nach Wunsch. Die 28-Jährige schlägt Magda Linette aus Polen 6:3, 6:2 und trifft in den Achtelfinals auf eine Qualifikantin.

Keystone-SDA

13.10.2025, 10:17

Belinda Bencic (WTA 14) geriet gegen Magda Linette, die an ihren letzten 13 Turnieren zehnmal in der Startrunde verlor, nicht in Schwierigkeiten. Sie lag in beiden Sätzen stets vorne, brachte alle Aufschlagspiele durch und gab in den ersten sieben Servicegames maximal einen Punkt ab.

Mit dem Sieg gegen die Nummer 56 der Welt feierte Bencic den ersten Erfolg gegen eine Top-70-Spielerin seit der Halbfinalqualifikation im Juli in Wimbledon. An den fünf Turnieren seit dem Rasen-Klassiker gestaltete sie bloss fünf Einzel siegreich. In Ningbo ist Bencic als Nummer 6 gesetzt. In den Achtelfinals trifft sie auf Julia Putinzewa aus Kasachstan oder Julia Starodubzewa aus der Ukraine, die übers Wochenende beide die Qualifikation überstanden haben.

Gut gelaunte Nati-Spieler vor dem Slowenien-Spiel

Gut gelaunte Nati-Spieler vor dem Slowenien-Spiel

Die Schweizer Nati ist in der WM-Qualifikation voll auf Kurs und könnte sich das Ticket für die WM 2026 theoretisch schon am Montag sichern. Ruben Vargas sagt vor dem Slowenien-Spiel: «Wir harmonieren sehr gut, es macht einfach Spass.»

Yakin vor Slowenien-Spiel: «Wir werden hoch attackieren und wollen vorwärts spielen»

Yakin vor Slowenien-Spiel: «Wir werden hoch attackieren und wollen vorwärts spielen»

Murat Yakin spricht an der Pressekonferenz vor dem Slowenien-Spiel über den kommenden Gegner in der WM-Qualifikation und sagt, was er von seinen Nati-Spielern erwartet.

Meier mit Tor gegen Tampa Bay Lightning

12.10.2025

Meier mit Tor gegen Tampa Bay Lightning

