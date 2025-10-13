Belinda Bencic startet siegreich ins Turnier in Ningbo Keystone

Belinda Bencic gelingt der Auftakt ins WTA-500-Turnier in Ningbo in China nach Wunsch. Die 28-Jährige schlägt Magda Linette aus Polen 6:3, 6:2 und trifft in den Achtelfinals auf eine Qualifikantin.

Belinda Bencic (WTA 14) geriet gegen Magda Linette, die an ihren letzten 13 Turnieren zehnmal in der Startrunde verlor, nicht in Schwierigkeiten. Sie lag in beiden Sätzen stets vorne, brachte alle Aufschlagspiele durch und gab in den ersten sieben Servicegames maximal einen Punkt ab.

Mit dem Sieg gegen die Nummer 56 der Welt feierte Bencic den ersten Erfolg gegen eine Top-70-Spielerin seit der Halbfinalqualifikation im Juli in Wimbledon. An den fünf Turnieren seit dem Rasen-Klassiker gestaltete sie bloss fünf Einzel siegreich. In Ningbo ist Bencic als Nummer 6 gesetzt. In den Achtelfinals trifft sie auf Julia Putinzewa aus Kasachstan oder Julia Starodubzewa aus der Ukraine, die übers Wochenende beide die Qualifikation überstanden haben.