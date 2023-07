Belinda Bencic kehrt nach ihrer Pause in Washington zurück auf den Platz. Keystone

Nachdem sie den Hopman Cup in Nizza und die Ladies Open in Lausanne ausgelassen hat, kehrt Belinda Bencic (WTA 15) zurück auf dem Tennisplatz.

Die Olympiasiegerin tritt beim WTA-500-Turnier in Washington an, das am Montag beginnt. Die als Nummer 6 gesetzte Bencic trifft auf die Russin Anastasia Potapowa (WTA 26). Die beiden Spielerinnen standen sich bereits zweimal gegenüber: 2019 in Toronto gewann Bencic, 2021 nahm Potapowa in Dubai Revanche.

ld, sda