Die junge Mutter Belinda Bencic präsentiert sich schon wieder in hervorragender Form

Belinda Bencic greift am Sonntag nach ihrem ersten Turniersieg als Mutter.

Die 27-jährige Ostschweizerin erreichte am WTA-Challenger in Angers dank einem diskussionslosen 6:1, 6:2-Erfolg gegen die Tschechin Dominika Salkova (WTA 166) den Final. Dort gilt sie gegen die Amerikanerin Alycia Parks (WTA 80) nach ihrem vierten Zweisatzsieg in dieser Woche als grosse Favoritin.

