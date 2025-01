Belinda Bencic hat heimlich geheiratet

2021 gewann Belinda Bencic in Tokio Olympia-Gold. Das Herz von Martin Hromkovic hat sie schon lange davor erobert. Keystone

Erst die Baby-News, dann die erfolgreiche Rückkehr auf den Tennisplatz und jetzt folgt die nächste erfreuliche Nachricht um Belinda Bencic: Die 27-Jährige hat ihren Fitnesscoach und Freund Martin Hromkovic geheiratet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Belinda Bencic hat ihren Fitnesstrainer und langjährigen Freund Martin Hromkovic zivil geheiratet.

Ein grosses Fest soll im Verlauf dieses Jahres oder 2026 folgen.

Am Montag startet Bencic in Melbourne in ihr erstes Grand-Slam-Turnier seit den US Open 2023. Mehr anzeigen

Bencics Manager Marijn Bal sagt gegenüber «20 Minuten»: «Belinda und Martin haben während ihrer Schwangerschaft standesamtlich geheiratet.» Sie würden später in diesem oder im nächsten Jahr eine formellere, offizielle Trauung mit allem was dazugehört abhalten.

Das Paar habe die zivile Trauung bisher noch nicht offiziell verkündet. Laut «20 Minuten» dürfte man jedoch bei einigen Äusserungen und Posts der 27-jährigen Olympiasiegerin hellhörig geworden sein.

In der Altjahrswoche hat sie in ihrer Instagram-Story ein verräterisches Meme-Video geteilt. Im Clip ging es darum, wie es sich anfühle, verheiratet zu sein. Bencic hat das Video mit lachenden Emojis kommentiert.

Bei «Gredig direkt» schon verplappert

Zudem hat sie sich in der SRF-Talksendung «Gredig direkt» wohl unbewusst verplappert. Angesprochen auf die Betreuung von Baby Bella hat das Tennis-Ass gesagt: «Ich habe vollstes Vertrauen in meinen Mann und in mein Mami.» Anders als andere verheiratete Sport-Stars wie etwa Lara Gut-Behrami will Bencic offenbar weiterhin mit ihrem Ledignamen antreten, heisst es.

Seit ihrer Babypause arbeitet die Ostschweizerin Schritt für Schritt an ihrer Form, in der Weltrangliste steht sie auf Platz 421. Beim den Australian Open, die am Sonntag beginnen, ist Bencic dank einem geschützten Ranking aber direkt im Hauptfeld und trifft in der Startrunde auf Jelena Ostapenko (WTA 17).

