Dieses oder nächstes Jahr: Belinda Bencic arbeitet an ihrem Comeback. (Archivbild) Imago

Belinda Bencic befindet sich in einer Mama-Pause. In einem Interview hat die Ostschweizerin über ihr Comeback und ihre Familienpläne gesprochen.

lih/sda Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ende April wurde Belinda Bencic Mama von Tochter Stella.

«Zwei oder drei Kinder zu haben, das wäre schön», sagt Bencic bei der «NZZ».

Momentan plant Bencic ihr Comeback. Sie hofft, beim Fed-Cup im November wieder im Einsatz stehen zu können. Doch es bringe nichts, das zu stark zu forcieren. Mehr anzeigen

Tennisspielerin Belinda Bencic kann sich gar nicht mehr vorstellen, was sie und ihr Partner vor der Geburt des ersten Kindes alles mit ihrer Zeit gemacht haben. Vieles sei jetzt anstrengender, doch es sei eine riesige Bereicherung, Tochter Bella an der Seite zu haben.

Am 23. April erblickte Bella das Licht der Welt. Seither habe sich bei Bencic einiges verändert. «Sicher ist vieles anstrengender. Insgesamt erachtete ich es aber als riesige Bereicherung, Bella an unserer Seite zu haben.», so Bencic zur «NZZ».

Die Familienplanung sei noch nicht abgeschlossen. «Ich möchte sicher noch mehr Kinder, sicher noch eines, maximal zwei. Zwei oder drei Kinder zu haben, das wäre schön.» Für weitere Kinder lasse sie sich aber Zeit, bis ihre Karriere abgeschlossen sei.

Körperlich erholt – Comeback im November?

Die Mama-Pause tut Bencic körperlich offenbar gut. «Für mich war diese Pause auch eine Art Reset für den Körper. Nun arbeite ich mit meinem neuen Körper motiviert weiter.» Eine Schwangerschaft sei zwar eine ziemliche Strapaze für den Körper, dennoch hätten sich kleinere Wehwehchen erholen können.

Momentan plant Bencic ihr Comeback. Sie hoffe, es reiche für diese Saison. Gerne wäre sie für den Fed-Cup-Final im November bereit. Doch es bringe nichts, das zu stark zu forcieren. «Und ganz ehrlich: Ich will jetzt einmal die Zeit mit Bella geniessen.»