Jetzt wartet Coco Gauff Belinda Bencic in Peking nach Satzrückstand weiter

SDA

28.9.2025 - 13:44

Belinda Bencic wahrt mit dem Achtelfinal-Vorstoss in Peking ihre kleine Chance auf die WTA Finals
Belinda Bencic wahrt mit dem Achtelfinal-Vorstoss in Peking ihre kleine Chance auf die WTA Finals
Keystone

Belinda Bencic steht am WTA-500-Turnier in Peking in den Achtelfinals. Die als Nummer 15 gesetzte Ostschweizerin bezwingt die australische Qualifikantin Priscilla Hon (WTA 108) 4:6, 6:4, 6:3.

Keystone-SDA

28.09.2025, 13:44

28.09.2025, 13:57

Zwei Tage nach dem Auftaktsieg gegen Katie Volynets im ersten Spiel seit dem US Open begann und hörte Bencic überzeugend auf. Dazwischen geriet sie gegen die Erstrunden-Bezwingerin von Viktorija Golubic vorübergehend in Schieflage. Dreimal hintereinander gab Bencic nach ihrem ersten Break zum 4:2 ihren Service ab. Erst beim Stand von 4:6, 0:2 gelang ihr wieder ein Game.

In der Folge übernahm die Wimbledon-Halbfinalistin mit offensiverem Spiel wieder das Spieldiktat, und dieses Mal verlor sie den Faden nicht mehr. Nach etwas weniger als zweieinhalb Stunden verwandelte sie mit einem Ass ihren ersten Matchball.

Gauff nächste Gegnerin

Dank des zweiten Siegs im zweiten Duell mit Hon kann sich Bencic weiter leise Hoffnungen machen, sich in ihrer ersten kompletten Saison nach der Geburt von Tochter Bella noch für die WTA Finals der besten acht Spielerinnen des Jahres zu qualifizieren. Um die Chancen zu wahren, ist sie im Achtelfinal wohl auf einen Exploit angewiesen. Ihre nächste Gegnerin ist die als Nummer 2 gesetzte Amerikanerin Coco Gauff.

Rund 1500 Punkte müsste Bencic in den nächsten vier Wochen noch gutmachen auf die Top 8. Bis zu den WTA Finals Anfang November in der saudischen Hauptstadt Riad stehen noch die Turniere von Wuhan (WTA 1000) und Tokio (WTA 500) in Bencics Programm. Über eine Teilnahme am 500er-Turnier in Ningbo, das zwischen Wuhan und Tokio stattfindet, wird die 28-Jährige kurzfristig entscheiden.

