Belinda Bencic wird von der WTA als «Comeback-Spielerin des Jahres 2025» ausgezeichnet.
Belinda Bencic brachte im April 2024 ihre Tochter Bella zur Welt, im folgenden Oktober kehrte die Tennisspielerin auf die WTA Tour zurück. Derzeit ist die 28-Jährige die Nummer 11 im WTA-Ranking.
Die Ostschweizerin qualifizierte sich beim Australian Open im Januar dieses Jahres sogleich für die Achtelfinals, ehe sie im Februar den WTA-500-Event in Abu Dhabi gewann. In Wimbledon zog sie in die Halbfinals ein. Es war ihr bestes bisheriges Ergebnis am Grand-Slam-Turnier in London.
Zum Abschluss des Jahres sicherte sich Bencic in Tokio dann ihren zehnten Titel auf der Tour, sie triumphierte beim WTA-500-Turnier – an dem Ort, an dem sie ihre olympische Goldmedaille 2021 holte.