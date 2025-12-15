  1. Privatkunden
WTA Tour Belinda Bencic ist «Comeback-Spielerin des Jahres 2025»

SDA

15.12.2025 - 16:13

Belinda Bencic gab Anfang dieses Jahres ihr Comeback
Belinda Bencic gab Anfang dieses Jahres ihr Comeback
Keystone

Belinda Bencic wird von der WTA als «Comeback-Spielerin des Jahres 2025» ausgezeichnet.

Keystone-SDA

15.12.2025, 16:13

15.12.2025, 17:05

Belinda Bencic brachte im April 2024 ihre Tochter Bella zur Welt, im folgenden Oktober kehrte die Tennisspielerin auf die WTA Tour zurück. Derzeit ist die 28-Jährige die Nummer 11 im WTA-Ranking.

Die Ostschweizerin qualifizierte sich beim Australian Open im Januar dieses Jahres sogleich für die Achtelfinals, ehe sie im Februar den WTA-500-Event in Abu Dhabi gewann. In Wimbledon zog sie in die Halbfinals ein. Es war ihr bestes bisheriges Ergebnis am Grand-Slam-Turnier in London.

Zum Abschluss des Jahres sicherte sich Bencic in Tokio dann ihren zehnten Titel auf der Tour, sie triumphierte beim WTA-500-Turnier – an dem Ort, an dem sie ihre olympische Goldmedaille 2021 holte.

