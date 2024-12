Belinda Bencic ist die Rückkehr nach Babypause gut gelungen Keystone

Belinda Bencic ist nach ihrem ersten Final seit der Babypause wieder in die Top 500 des WTA-Rankings vorgestossen. Die 27-jährige Olympiasiegerin ist seit Montag die Nummer 481 der Welt.

SDA

Bencic machte in der letzten Woche 432 Plätze gut. In Angers erreichte sie beim Challenger-Turnier den Final und gewann an der Seite von Céline Naef das Doppel.

Auch Ylena In-Albon machte im Ranking einen grossen Sprung. Die 25-jährige Walliserin liegt nach dem Finalvorstoss beim Challenger-Turnier im brasilianischen Florianopolis (1:6, 2:6 gegen die Polin Maja Chwalinska) auf Platz 280 (plus 62 Plätze).

sda