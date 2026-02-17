Belinda Bencic spielte am Dienstag in Dubai nur auf dem Trainingsplatz Keystone

Am WTA-Turnier in Dubai kommt Belinda Bencic (WTA 13) um einen Härtetest herum. Die 20-jährige Tschechin Sara Bejlek (WTA 41) trat zum Zweitrundenspiel nicht an.

Keystone-SDA SDA

Die Partie zwischen Bencic und Bejlek wurde mit Spannung erwartet. Sara Bejlek hatte am Montag mit 6:2, 6:2 gegen die Türkin Zeynep Sonmez überzeugend die Startrunde überstanden. Vor einer Woche gewann die junge Tschechin als Qualifikantin das Turnier von Abu Dhabi, wo sie Bencic als Titelhalterin ablöste. Bencic ihrerseits hatte seit der unerwarteten Zweitrunden-Niederlage am Australien Open gegen die Tschechin Nikola Bartunkova (WTA 105) pausiert.

In den Achtelfinals trifft Bencic in Dubai entweder auf die Kasachin Jelina Switolina (WTA 9) oder auf die Spanierin Paula Badosa (WTA 70).