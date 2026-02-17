  1. Privatkunden
Tennis Belinda Bencic in Dubai kampflos weiter

SDA

17.2.2026 - 09:55

Belinda Bencic spielte am Dienstag in Dubai nur auf dem Trainingsplatz
Belinda Bencic spielte am Dienstag in Dubai nur auf dem Trainingsplatz
Keystone

Am WTA-Turnier in Dubai kommt Belinda Bencic (WTA 13) um einen Härtetest herum. Die 20-jährige Tschechin Sara Bejlek (WTA 41) trat zum Zweitrundenspiel nicht an.

Keystone-SDA

17.02.2026, 09:55

17.02.2026, 10:09

Die Partie zwischen Bencic und Bejlek wurde mit Spannung erwartet. Sara Bejlek hatte am Montag mit 6:2, 6:2 gegen die Türkin Zeynep Sonmez überzeugend die Startrunde überstanden. Vor einer Woche gewann die junge Tschechin als Qualifikantin das Turnier von Abu Dhabi, wo sie Bencic als Titelhalterin ablöste. Bencic ihrerseits hatte seit der unerwarteten Zweitrunden-Niederlage am Australien Open gegen die Tschechin Nikola Bartunkova (WTA 105) pausiert.

In den Achtelfinals trifft Bencic in Dubai entweder auf die Kasachin Jelina Switolina (WTA 9) oder auf die Spanierin Paula Badosa (WTA 70).

Meistgelesen

McGrath spricht über sein Drama im Slalom: «Ich glaube, ich brauche Hilfe»
«Für'n Arsch» – deutsches Slalom-Ass rechnet mit Olympia ab
Bund ruft höchste Lawinen-Gefahrenstufe aus – das musst du jetzt wissen

Videos aus dem Ressort

Lindsey Vonn gibt Einblick in Krankenhausalltag

17.02.2026

Girona – Barcelona 2:1

16.02.2026

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

16.02.2026

Lindsey Vonn gibt Einblick in Krankenhausalltag

Girona – Barcelona 2:1

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WTA-1000-Turnier in Dubai. Bencic nach Startschwierigkeiten souverän

WTA-1000-Turnier in DubaiBencic nach Startschwierigkeiten souverän

ATP Rotterdam. Stan Wawrinka in Rotterdam ausgeschieden

ATP RotterdamStan Wawrinka in Rotterdam ausgeschieden

Davis Cup. Schweiz kämpft in Brasilien um den Aufstieg

Davis CupSchweiz kämpft in Brasilien um den Aufstieg