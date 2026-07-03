Belinda Bencic (WTA 11) gewinnt beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gegen die Russin Anna Kalinskaja 6:4, 4:6, 7:6 (10:6) und steht in den Achtelfinals.

Belinda Bencic musste gegen die Russin Anna Kalinskaja fast drei Stunden um den Einzug in die Achtelfinals kämpfen

Die 29-jährige Ostschweizerin hatte in den ersten zwei Runden keinen Satz abgegeben. Gegen Kalinskaja, die Weltnummer 20, benötigte sie für den Sieg fast drei Stunden.

Bencic schlug dabei deutlich weniger gut auf als zwei Tage zuvor beim Sieg gegen die Chinesin Wang Xinyu. In der sechsten Direktbegegnung mit der zwei Jahre jüngeren Kalinskaja resultierte für die Olympiasiegerin von 2021 gleichwohl der fünfte Sieg, der dritte auf Rasen.

In den Achtelfinals trifft Bencic, die vor Jahresfrist in Wimbledon die Halbfinals erreicht hatte, auf eine Amerikanerin. Die Drittrundenpartie zwischen Coco Gauff (WTA 7) und ihrer um 140 Positionen schlechter rangierten Landsfrau Claire Lu ist am frühen Freitagabend angesetzt.