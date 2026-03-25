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Viertelfinal-Aus Belinda Bencic scheitert in Miami an Coco Gauff

SDA

25.3.2026 - 06:50

Probleme mit der Vorhand und ein verpasster Auftakt kosteten Belinda Bencic gegen Coco Gauff den ersten Satz.
Probleme mit der Vorhand und ein verpasster Auftakt kosteten Belinda Bencic gegen Coco Gauff den ersten Satz.
Bild: Keystone

Belinda Bencic verliert am WTA-1000-Turnier in Miami den Viertelfinal gegen Coco Gauff mit 3:6, 6:1, 3:6, obwohl sie mehr Ballwechsel gewinnt als die Gegnerin (88:86).

Keystone-SDA

25.03.2026, 06:50

25.03.2026, 07:01

Damit ist auch schon gesagt, dass für Belinda Bencic in Miami mehr möglich gewesen wäre. Die 29-jährige Ostschweizerin verpasste im ersten Satz, in dem ihr mit der Vorhand viel zu viele Fehler unterliefen, den Start. Nach dem souveränen Gewinn des zweiten Satzes führte Bencic auch im Entscheidungssatz mit einem Break mit 3:2. Dann erzwang die Amerikanerin mit vier Spielgewinnen in Folge die Wende.

Coco Gauff, 22, erreichte als jüngste Amerikanerin seit Serena Williams vor 22 Jahren, in Miami die Halbfinals – trotz vielen Problemen. Vor zwei Wochen in Indian Wells gab Gauff wegen Schmerzen im Oberarm verletzt auf; in Miami gewann sie ihre bisherigen vier Partien gegen Bencic und drei Aussenseiterinnen alle in drei Sätzen.

Wegen Gauffs Problemen startete Bencic als Favoritin in die Partie – zumal nach dem imponierenden 6:2, 6:2 in den Achtelfinals gegen Amanda Anisimova, die Weltnummer 6. Bencic hatte in ihren drei Partien gegen Zeynep Sonmez, Diana Shnaider und Anisimova in keinem Satz mehr als drei Games abgegeben und hervorragend aufgeschlagen. Gegen Gauff gab sie in den Sätzen 1 und 3 aber vier Mal den Aufschlag ab.

In den Direktbegegnungen führt Coco Gauff jetzt 5:2 gegen Bencic. Die beiden spielten seit Januar 2025 fünf Mal gegeneinander, vier Mal (zuvor in Melbourne 2025, Madrid und Peking) setzte sich die Amerikanerin knapp durch.

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