Belinda Bencic war gegen Madison Keys ohne Chance Keystone

Belinda Bencic scheitert im Viertelfinal des WTA-1000-Turniers in Indian Wells deutlich. Die Ostschweizerin verliert gegen die Amerikanerin Madison Keys 1:6, 1:6.

Keystone-SDA SDA

Einen Tag nach dem Coup gegen Madison Keys' Landsfrau Coco Gauff, die Nummer 3 der Welt, war die Nummer 5 der Welt eine Nummer zu gross. Das deutliche Verdikt stand schon nach 64 Minuten fest.

Belinda Bencic stand einer Kontrahentin gegenüber, die im Alter von 30 Jahren so stark und konstant auftritt wie noch selten in ihrer Karriere. Vor sieben Wochen sicherte sie sich mit dem Triumph am Australian Open ihren ersten Turniersieg auf Stufe Grand Slam, zuvor hatte sie bereits in Adelaide bei einem Event der Kategorie 500 dominiert. Mit dem Erfolg gegen Belinda Bencic baute Madison Keys ihre Serie auf 16 gewonnene Einzel aus.

Nach dem Finalsieg in Melbourne gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka legte Madison Keys eine Pause ein. Sie benötigte die Zeit, um den Coup beim ersten Major-Turnier des Jahres auch mental zu verarbeiten. Gegen die Weissrussin kommt es nun im Halbfinal in Indian Wells zur Revanche.

Belinda Bencic musste sich im fünften Aufeinandertreffen mit Madison Keys zum dritten Mal geschlagen geben. Das zuvor letzte Duell vor knapp drei Jahren in Charleston, South Carolina, hatte sie für sich entschieden und danach auch das Turnier gewonnen.

Trotz der klaren Niederlage, durch die sie die zweite Halbfinal-Teilnahme in Indian Wells nach jener vor sechs Jahren verpasst hat, reist Belinda Bencic selbstverständlich mit einem guten Gefühl aus Kalifornien ab. In der Weltrangliste, in der sie zur Zeit als Nummer 58 geführt wird, wird sie ab kommender Woche wieder zu besten 50 Spielerinnen gehören.