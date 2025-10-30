  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WTA-Turnier in Hongkong Belinda Bencic marschiert in Asien von Sieg zu Sieg

SDA

30.10.2025 - 09:37

Belinda Bencic wird ihrer Favoritenrolle auch gegen die Chinesin Wang Yafan gerecht
Belinda Bencic wird ihrer Favoritenrolle auch gegen die Chinesin Wang Yafan gerecht
Keystone

Belinda Bencic überzeugt beim WTA-250-Turnier in Hongkong auch bei ihrem zweiten Auftritt. Die Ostschweizerin wird mit dem 6:2, 6:2 gegen die Chinesin Wang Yafan ihrem Status als Favoritin gerecht.

Keystone-SDA

30.10.2025, 09:37

30.10.2025, 10:52

Mit dem erwarteten Erfolg im ersten Aufeinandertreffen mit Wang, die vor sechs Jahren zu den besten 50 Spielerinnen gehört hat, gegenwärtig im Ranking aber lediglich auf Platz 298 geführt wird, setzte die topgesetzte Bencic in der Woche nach dem Turniersieg in Tokio ihr Hoch in Asien fort.

Nach dem klar gewonnenen ersten Satz stellte die Weltranglisten-Elfte das Weiterkommen im zweiten Durchgang mit dem Servicedurchbruch zum 3:1 sicher. Es war die Entscheidung, zumal Bencic bei eigenem Service während der gesamten Partie unbehelligt blieb.

Viertelfinal-Gegnerin von Bencic ist Cristina Bucsa, die Nummer 68 der Welt. Gegen die in Moldawien geborene Spanierin bekommt die Schweizerin die Möglichkeit zur Revanche für die Niederlage im bisher einzigen Duell. Im August vor zwei Jahren scheiterte sie gegen die diesjährige US-Open-Achtelfinalistin in der 1. Runde des WTA-1000-Turniers in Cincinnati, Ohio, in drei Sätzen.

Meistgelesen

Darum ist der Online-Betrug um Zürcher Wohnungen noch viel dreister
Kreuzfahrtschiff vergisst Frau auf verlassener Insel – jetzt erhebt Tochter Vorwürfe
Kanton Aargau macht Tote zu Immobilien-Mitbesitzern

Videos aus dem Ressort

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Super League | 11. Runde | Saison 25/26

29.10.2025

Basel – Zürich 2:0

Basel – Zürich 2:0

Super League | 11. Runde | Saison 25/26

29.10.2025

Das musst du wissen über die legendären «Panini»-Bilder

Das musst du wissen über die legendären «Panini»-Bilder

Mit der Ablösung der beliebten Marke «Panini» als offizielles WM- und EM-Sammelalbum geht eine Äre über mehrere Jahrzehnte zu Ende. Hier die wichtigsten Eckdaten zu den Kult-Stickers.

06.04.2022

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Basel – Zürich 2:0

Basel – Zürich 2:0

Das musst du wissen über die legendären «Panini»-Bilder

Das musst du wissen über die legendären «Panini»-Bilder

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WTA Jiujiang. Vorjahressiegerin Golubic nach hartem Kampf weiter

WTA JiujiangVorjahressiegerin Golubic nach hartem Kampf weiter

Chance für Sinner auf Weltnummer 1. Niederlage von Alcaraz könnte Folgen haben

Chance für Sinner auf Weltnummer 1Niederlage von Alcaraz könnte Folgen haben

WTA Hongkong. Bencic setzt Siegeszug fort

WTA HongkongBencic setzt Siegeszug fort