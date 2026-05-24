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Roland-Garros Belinda Bencic startet in Paris mit Pflichtsieg

SDA

24.5.2026 - 14:06

Belinda Bencic eröffnete das French Open 2026 mit einem Pflichtsieg auf dem Court Central
Belinda Bencic eröffnete das French Open 2026 mit einem Pflichtsieg auf dem Court Central
Keystone

Belinda Bencic steht an ihrem ersten French Open seit drei Jahren in der 2. Runde. Nach einem 6:2, 6:3-Sieg über die Österreicherin Sinja Kraus trifft sie am Mittwoch auf die Amerikanerin Caty McNally (WTA 63).

Keystone-SDA

24.05.2026, 14:06

Vor einem Jahr fehlte Belinda Bencic in Roland-Garros. Sie verletzte sich damals in Rom und konnte erst auf Rasen wieder antreten. Entsprechend stieg Bencic nervös in die Partie. Zuletzt hatten sich überraschende Niederlagen gegen Aussenseiterinnen gehäuft; am Australian Open im Januar scheiterte Bencic in Runde 2 an der tschechischen Qualifikantin Nikola Bartunkova in drei Sätzen. Und beim letzten Auftritt am French Open verlor Bencic das Startspiel gegen die Armenierin Elina Avanesjan, damals nur die Nummer 134 der Welt.

Diesmal schaffte Bencic in Paris den Pflichterfolg gegen die 24-jährige Sinja Kraus, die ihr erstes Grand-Slam-Turnier bestritt und noch nie gegen eine Spielerin aus den Top 50 gewonnen hat. In Topform präsentierte sich die Weltnummer 11 aber noch nicht. Sie gab im zweiten Satz ein Aufschlagspiel ab und musste in zwei weiteren Servicegames Breakbälle abwehren.

In der 2. Runde trifft Bencic auf Caty McNally aus den USA, die sich gegen Ajla Tomljanovic nach 3:6, 0:3-Rückstand mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:3 durchsetzte. McNally nahm am Italian Open in Rom Iga Swiatek (WTA 2) einen Satz ab und besiegte in Madrid die Top-10-Spielerin Victoria Mboko (CAN) mit 6:1, 6:4.

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