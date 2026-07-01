Belinda Bencic steht beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in der 3. Runde. Die letztjährige Halbfinalistin setzt sich im ersten Duell mit der Chinesin Wang Xinyu souverän 7:5, 6:0 durch.

Lediglich 65 Minuten benötigte Belinda Bencic am Montag, um sich gegen die erst 17-jährige Engländerin Mika Stojsavljevic (WTA 275) mit 6:2, 6:1 für die 2. Runde zu qualifizieren. Dort wartete mit der Weltnummer 39 Wang Xinyu aus China ein ungleich grösseres Kaliber auf die Olympiasiegerin von 2021. Doch die als Nummer 11 gesetzte Ostschweizerin löste auch diese Aufgabe mit Bravur.

Insbesondere bei eigenem Aufschlag agierte sie sehr dominant. Nach einem ausgeglichenen Startsatz, in dem ihr im letzten Game das einzige und entscheidende Break gelang, gab Bencic im zweiten Umgang nur noch neun Punkte ab. Nach nur 73 Minuten verwertete sie im ersten Duell mit der fünf Jahr jüngeren Chinesin, die sie von gemeinsamen Trainings kennt, ihren ersten Matchball.

Nun trifft Bencic am Freitag auf die Russin Anna Kalinskaja (WTA 20). Auch in diesem Duell tritt die Schweizer Nummer 1 als Favoritin an. Von den bisherigen fünf Direktbegegnungen entschied Bencic vier für sich. Beim letzten Aufeinandertreffen vor knapp zwei Monaten in Rom musste sich Bencic auf Sand jedoch in zwei Sätzen geschlagen geben. Dabei fehlte es ihr an der nötige Sicherheit und Konstanz. Dies soll sich am Freitag auf Rasen ändern.