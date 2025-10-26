  1. Privatkunden
Zehnter Titel Belinda Bencic gewinnt WTA-500-Turnier in Tokio

SDA

26.10.2025 - 06:54

Geschafft! Die Emotionen von Belinda Bencic beim Matchball.
Geschafft! Die Emotionen von Belinda Bencic beim Matchball.
Keystone

 Belinda Bencic feiert in Tokio: Die Ostschweizerin gewinnt das WTA-500-Turnier, ihren zehnten Karriere- und zweiten Saisontitel – und kehrt damit in die Top 15 der Welt zurück.

Keystone-SDA

26.10.2025, 06:54

26.10.2025, 07:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Belinda Bencic gewinnt das WTA-500-Turnier in Tokio und holt ihren zehnten Karrieretitel.
  • Die Ostschweizerin besiegte im Final Linda Noskova klar mit 6:2, 6:3 und überzeugte mit starker Nervenleistung.
  • Nach ihrem erfolgreichen Comeback nach der Babypause steht sie nun auf Rang 11 der Weltrangliste.
Mehr anzeigen

Belinda Bencic gewinnt ihren zehnten Titel auf der Tour, den zweiten in diesem Jahr. Die Ostschweizerin triumphiert beim WTA-500-Turnier in Tokio.

Die Nummer 13 im Ranking besiegte die aufstrebende Tschechin Linda Noskova (WTA 17) 6:2, 6:3. Somit geht die Liebesgeschichte zwischen Belinda Bencic und Tokio weiter. Denn die St. Gallerin hat in Japans Hauptstadt ihren bislang schönsten Titel errungen – die olympische Goldmedaille bei den Spielen 2021.

Die Mutter von Tochter Bella, die seit den Olympischen Spielen 2021 nicht mehr nach Tokio zurückgekehrt war, dominierte den Final. Ihr Umgang mit wichtigen Punkten war bemerkenswert: Sie wehrte alle zehn Breakbälle ab, die gegen sie gespielt wurden, und verwandelte drei der sechs Chancen, die sich ihr selber boten.

Ihre erste volle Saison nach der Mutterschaft ist somit ein voller Erfolg. Belinda Bencic, die zu Beginn des Jahres auf Platz 489 der Weltrangliste stand, wird am Montag auf Position 11 der Weltrangliste stehen. Sie hat 2025 zwei Titel geholt – im Februar gewann sie den WTA-500-Event in Abu Dhabi. Zudem erreichte sie die Halbfinals in Wimbledon.

Und das ist vielleicht noch nicht alles. Nach ihrem vierten Turnier in vier Wochen schlägt Belinda Bencic nun auch noch in Hongkong auf, wo sie eine Einladung erhalten hat und als Nummer 1 antreten wird.

Belinda Bencic nach dem Final-Triumph gegen Linda Noskova.
Belinda Bencic nach dem Final-Triumph gegen Linda Noskova.
Keystone

Winterthur – Luzern 2:2

Winterthur – Luzern 2:2

Super League | 10. Runde | Saison 25/26

25.10.2025

Hunziker: «Es ist sehr, sehr schade»

25.10.2025

Hunziker: «Es ist sehr, sehr schade»

25.10.2025

«Der Riesenslalom der Herren ist eigentlich erst morgen»

25.10.2025

«Der Riesenslalom der Herren ist eigentlich erst morgen»

25.10.2025

Winterthur – Luzern 2:2

Winterthur – Luzern 2:2

Hunziker: «Es ist sehr, sehr schade»

Hunziker: «Es ist sehr, sehr schade»

«Der Riesenslalom der Herren ist eigentlich erst morgen»

«Der Riesenslalom der Herren ist eigentlich erst morgen»

