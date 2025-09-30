  1. Privatkunden
Nach Satzführung Belinda Bencic verpasst in Peking den Exploit gegen Coco Gauff

SDA

30.9.2025 - 07:49

Den Sieg vor Augen, muss sich Belinda Bencic am Ende doch geschlagen geben.
Bild: Keystone
Bild: Keystone

Belinda Bencic verpasst beim WTA-1000-Turnier in Peking den Vorstoss in die Viertelfinals. Die Ostschweizerin unterliegt der Weltranglisten-Dritten Coco Gauff 6:4, 6:7 (4:7), 2:6.

Keystone-SDA

30.09.2025, 07:49

30.09.2025, 08:11

Lange sah es so aus, als könnte die als Nummer 15 gesetzte Bencic die French-Open-Siegerin zum zweiten Mal in diesem Jahr in die Schranken weisen. Anders als im Achtelfinal von Indian Wells, als Bencic nach Satzrückstand noch gewinnen konnte, musste sie sich der 21-jährigen Amerikanerin in Peking nach gewonnenem Startsatz geschlagen geben.

Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte die 28-jährige Bencic erstmals am China Open in die Viertelfinals vorstossen. Obwohl sie bereits ihr zweites Aufschlagspiel abgeben musste und mit 1:4 im Hintertreffen war, holte sie sich den ersten Umgang dank fünf gewonnenen Games in Serie. Im zweiten Satz schaffte Bencic das Break zum 4:3, konnte dieses aber nicht bestätigen und musste nach Führung im Tiebreak den Satzausgleich hinnehmen. Schliesslich missriet der Wimbledon-Halbfinalistin der Start in den dritten Umgang mit einem Serviceverlust, von dem sie sich nicht mehr erholen sollte.

Damit erlitt Bencic auf ihrer Mission, sich für die WTA Finals von Anfang November zu qualifizieren, einen argen Dämpfer. Für das Turnier in der saudischen Hauptstadt Riad qualifizieren sich nur die besten acht Spielerinnen des Jahres.

Team Europa gewinnt den Ryder Cup

Buchpremiere in Berlin: Boris Becker bringt Familie mit

29.09.2025

Barcelona - Real Sociedad 2:1

28.09.2025

