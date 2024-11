Belinda Bencic verzichtet auf den Viertelfinal in Pétange Keystone

Belinda Bencic tritt beim ITF75-Turnier in Pétange in Luxemburg nicht zum Viertelfinal gegen die Russin Maria Timofejewa an.

SDA

Der Grund für den Rückzug ist noch nicht bekannt. Die Ostschweizerin hatte sich am Donnerstagabend in einer kräftezehrenden Partie in drei Sätzen gegen die Ukrainerin Veronika Podrez durchgesetzt.

sda