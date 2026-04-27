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Aus nach hartem Kampf Belinda Bencic in Madrid von Hailey Baptiste gestoppt

SDA

27.4.2026 - 14:05

Belinda Bencic unterliegt in einem Abnützungskampf nach 2:45 Stunden.
Belinda Bencic unterliegt in einem Abnützungskampf nach 2:45 Stunden.
Bild: Keystone

Belinda Bencic kassiert beim WTA-1000-Turnier in Madrid eine Achtelfinal-Niederlage. Die Schweizerin verliert gegen den US-Shootingstar Hailey Baptiste mit 1:6, 7:6 (16:14), 3:6.

Keystone-SDA

27.04.2026, 14:05

27.04.2026, 14:17

Die als Nummer 11 gesetzte Schweizerin unterlag der Spielerin aus Washington im ersten Aufeinandertreffen nach hartem Kampf in 2:45 Stunden. Zunächst wurde Belinda Bencic regelrecht überfahren. Hailey Baptiste führte sogleich 5:0, ehe Belinda Bencic die Höchststrafe abwendete und den eigenen Aufschlag durchbrachte.

Satz 2 hätte auf beide Seiten kippen können. Doch Belinda Bencic wehrte sechs Matchbälle ab und benötigte ihrerseits sechs Satzbälle, um letztlich den 1:1-Ausgleich zu erzielen. Im dritten Satz gelang Hailey Baptiste das entscheidende Break zum 4:2.

Hailey Baptiste auf dem Vormarsch

Die Konstanz half Belinda Bencic diesmal nicht. Sie hatte zuvor 21 ihrer letzten 22 Matches gegen Spielerinnen ausserhalb der Top 20 gewonnen. Jetzt sind es 21 von 23. Bei Hailey Baptiste zeigt die Kurve dagegen steil nach oben: Fünf von acht Siegen gegen Top-20-Spielerinnen stammen nun aus dem Jahr 2026.

Belinda Bencic, die mit den Achtelfinals in Madrid und Indian Wells sowie den Viertelfinals in Miami und Charleston ihre Position in den Top 20 gefestigt hat, muss ihren Angriff auf die Top Ten verschieben. Hailey Baptiste hingegen kann weiter an ihrem Vormarsch arbeiten. Sie hatte in der spanischen Hauptstadt die Weltnummer 9 Jasmine Paolini ausgeschaltet und sich so das Duell gegen Belinda Bencic sowie den erstmaligen Vorstoss in die Top 30 gesichert.

Hailey Baptiste blickt mit dem Halbfinal in Abu Dhabi, dem Viertelfinal in Miami sowie der dritten Runde beim Australian Open auf einen gelungenen Saisonstart zurück. Nun wartet aller Voraussicht nach ein Duell gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka. Die Belarussin muss dafür noch Naomi Osaka bezwingen.

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