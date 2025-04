Belinda Bencic gewinnt in Madrid auch ihr zweites Spiel. Bild: Keystone

Belinda Bencic erreicht am WTA-1000-Turnier in Madrid die 3. Runde. Die Ostschweizerin schlägt die Dänin Clara Tauson (WTA 23) 7:5, 7:5.

Keystone-SDA SDA

Belinda Bencic zeigte in beiden Sätzen Nervenstärke: In Umgang eins lag sie mit Break 4:5 in Rückstand, ehe sie drei Games ins Serie für sich entschied. Und in Satz 2 drohte mehrmals der Verlust des Aufschlags, den sie jedoch abwenden konnte. Die Schweizerin wehrte während der zweistündigen Partie sechs von sieben Breakbällen ab, Clara Tauson hingegen kassierte bei den drei Breakbällen gegen sie jeweils ein Game.

Die Gegnerin der Weltnummer 42 in den 1/16-Finals auf dem Sandplatz in Spaniens Hauptstadt steht noch nicht fest. Es wird die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia (WTA 19) oder die Amerikanerin Bernarda Pera (WTA 81) sein.