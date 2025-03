Belinda Bencic überzeugt nach ihrem Comeback von der Babypause weiter. Bild: Keystone

Belinda Bencic steht am WTA-1000-Turnier in Indian Wells in der 3. Runde. Die St. Gallerin setzt sich gegen Amanda Anisimova (WTA 18) in knapp zweieinhalb Stunden 6:4, 6:7 (3:7), 6:1 durch.

Keystone-SDA SDA

Bencic (WTA 58) hätte gegen die 23-jährige Amerikanerin, die Mitte Februar in Doha triumphiert hatte, in zwei Sätzen gewinnen können. Als sie beim Stand von 6:5 zum Matchgewinn aufschlug und noch zwei Punkte vom Sieg entfernt war, verlor sie jedoch neun der folgenden zwölf Punkte. Den Entscheidungssatz entschied die Olympiasiegerin von 2021 schliesslich klar für sich.

Den Unterschied machte Bencic vor allem mit dem zweiten Aufschlag respektive den Returns auf diesen. Während Anisimova nur 35 Prozent der Punkte gewann, wenn sie ihren ersten Service nicht ins Feld brachte, hielt Bencic die Quote deutlich über 50 Prozent. «Ich bin sehr glücklich mit meiner Leistung», sagte sie. «Es war ein schwieriges Spiel. Ich hätte es in zwei Sätzen beenden können, aber Anisimova spielte am Ende des zweiten Satzes gut. Ich blieb stark und bewies im dritten Satz Kampfgeist.»

Dank des zweiten Sieges im vierten Duell mit der Offensivspielerin Anisimova steht Bencic im Jahr 2025 bei 15 Siegen und vier Niederlagen. Ihre nächste Gegnerin ist die Russin Diana Shnaider (WTA 13). Die 20-Jährige machte im Vorjahr mit vier Titeln und dem Erreichen der Achtelfinals am US Open auf sich aufmerksam, kam in dieser Saison aber noch nicht richtig in Fahrt. Gegen die Amerikanerin Alycia Parks gab sie in der 2. Runde von Indian Wells indes nur zwei Games ab.