Ben Shelton kann sich über seinen ersten ATP-Titel freuen Keystone

Ben Shelton gewinnt das ATP-500-Turnier in Tokio. Der 21-jährige Amerikaner (ATP 19) setzt sich im Final gegen den neun Jahre älteren Russen Aslan Karazew (ATP 50) 7:5, 6:1 durch.

Nach einem ausgeglichenen ersten Satz dominierte Shelton den zweiten Umgang und sicherte sich so in seinem ersten ATP-Final sogleich den ersten Titel. Es ist das nächste Ausrufezeichen des jungen Amerikaners nach dem Erreichen des US-Open-Halbfinals Anfang September. In der Weltrangliste wird Shelton einen Sprung um fünf Ränge auf den 14. Platz machen.

sda