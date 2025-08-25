Zum Auftakt ungefährdet: Belinda Bencic am US Open Keystone

Belinda Bencic steht am US Open in der 2. Runde. Die als Nummer 16 gesetzte Ostschweizerin bekundet zum Auftakt gegen die Qualifikantin Zhang Shuai mit 6:3, 6:3 keine Mühe.

Keystone-SDA SDA

Bencic kam gegen die Chinesin Zhang (WTA 114) in knapp unter eineinhalb Stunden zum erwarteten Sieg. Auf ihre Gegnerin in der 2. Runde muss sie noch warten. Es wird die Amerikanerin Ann Li (WTA 69) oder die Slowakin Rebecca Sramkova (WTA 38) sein, die erst am Montag spielen.

Bencic geriet gegen die routinierte, 36-jährige Zhang, die einst die Nummer 22 der Welt war, nur zu Beginn mit 0:2 in Rücklage. Danach stellte sie sich zunehmend besser auf das druckvolle, aber auch fehleranfällige Spiel der Chinesin einstellen. In der Folge gab sie ihren Aufschlag nicht mehr ab, schaffte aber mit Breaks zum 4:3 und 6:3 im ersten sowie zum 5:3 im zweiten Satz die entscheidende Differenz.