In der 2. Runde des US Open nur wenig gefordert: Belinda Bencic setzte sich klar in zwei Sätzen gegen die britische Qualifikantin Yuriko Miyazaki durch

Belinda Bencic qualifiziert sich am US Open ohne Probleme für die 3. Runde. Die als Nummer 15 gesetzte Olympiasiegerin gewinnt gegen die britische Qualifikantin Yuriko Miyazaki standesgemäss 6:3, 6:3.

Gegen die Grand-Slam-Debütantin ohne eigentlichen Gewinnschlag sorgte Bencic schnell für klare Verhältnisse. In beiden Sätzen ging sie gleich im ersten Game mit einem Break in Führung. Einzig im zweiten Durchgang leistete sich die 26-jährige Ostschweizerin einen kurzen Durchhänger.

Mit einer 3:0-Führung im Rücken gab sie – bei der einzigen Breakchance der ein Jahr älteren Britin – zum einzigen Mal ihren Aufschlag ab, knallte in einem kurzen Wutanfall ihren Schläger auf den Boden und machte dann wieder dominant weiter.

Bencic steht bei ihrer achten Teilnahme am US Open zum siebten Mal in der 3. Runde. Dort dürfte die Aufgabe einiges schwieriger werden. Nächste Gegnerin ist am Freitag die dreimalige Finalistin Viktoria Asarenka (WTA 18) oder die Chinesin Zhu Lin (WTA 44).

New York ist mit Abstand das beste Grand-Slam-Pflaster für Bencic. 2019 erreichte sie hier mit dem Halbfinal ihr Bestresultat, zwei weitere Male stand sie in den Viertelfinals.

